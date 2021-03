Hun er den nye VIF-bossen

HVEM: Tuva Ørbeck Sørheim

HVA: Til daglig forlegger i Kagge.

HVORFOR: Ble onsdag valgt til styreleder i VIF fotball Elite og Vålerenga Fotball AS.





Yo sann! Hvordan gikk årsmøtet på onsdag?

– Nei, det var intenst. Det varte i over fire timer. Mange som tok ordet, og god stemning. Særlig da vi vedtok støtte til boikott av Qatar-VM.

Ja, det har vært den store saka i fotballen i det siste. Var du overraska over at Vålerenga vedtok å være for boikott?

– Nei, vi har fått mange meldinger om dette fra medlemmer i forkant, og styret støttet det. Merka det var en puls der da vi snakka om det. Dette er viktig for folk i Vålerenga.

Den saka gikk fra å bli snakka veldig lite om, til enstemmige klubber i hele fotballen.

– Ja, det kan du si. Jeg tror folk i mange år har følt litt skam rundt Qatar-VM. Og så hører man historier, leser litt og lurer på om det virkelig er sant. Nå tror jeg folk bare er enige om at man må gjøre noe.

Og så har kanskje folk lyst til å gi et spark til pampene i fotballen?

– Ja, det har jo vært rare tildelinger før også. Og det er jo fotballen som skal stå fremst i pannebrasken når man tildeler et VM. Nå føler jeg ikke akkurat at det var fotballkvalitetene som gjorde at man valgte Qatar.





Hvordan blir det å dra på Fotballtinget å snakke for boikott? Blir det tøft i møte med toppene i fotballforbundet?

– Nei, jeg opplever ikke det som tøft. I sak er man jo ganske enige, det er ikke sånn at noen er for Qatar-regimet og andre er mot det. Spørsmålet er jo om man skal fortsette den dialoglinja man har fulgt i ti år, eller om man skal velge en mer radikal vei.

En ting jeg aldri helt skjønner med Vålerenga er hvem som bestemmer hva. Hva gjør dere i styret, egentlig?

– Det er to styrer, og jeg sitter i begge to. Vi har styremøter samtidig også. Men klubbstyret har noen oppgaver som AS-et ikke legger seg oppi. Kort fortalt forvalter AS-et det kommersielle og klubben det sportslige. Men i realiteten er det et veldig godt samarbeid.

Fortell om prosessen da Dag-Eilev ble trener!

– Nei. Det vil jeg ikke. Men vi er veldig fornøyde med resultatet.

Æsj! Er det sånn at dere er skeptiske på grunn av pengene, og så kommer Trøim inn og er storkar, og så bare …

– Haha, nei, det er ikke helt sånn. Men det viktigste er at økonomien nå er på stell. Fotballen har en lang historie med å ikke forholde seg til budsjettrammene.

Var 2020 et bra år for Vålerenga, egentlig?

– Økonomisk og sportslig var det et veldig godt år. Men hva er vel Vålerenga uten publikum? Sånn sett var det et kjipt år.

Hvordan skjedde det, egentlig, at 2020 ble bra økonomisk? Man skulle jo tro korona-året var katastrofe.

– Det var selvfølgelig vanskelig, på grunn av publikumssvikt og et usikkert bedriftsmarked. Det var ganske tøffe tak som ble gjort, med kostnadskutt og prioriteringer. Og så hadde vi noen heldige videresalg. Klubben har vært flinke på å finne gode spillere i unge år, og få dem videre til gode klubber. Så det er ikke flaks, det er godt arbeid.

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg vil svare som forlegger, og den som har rivd mest i meg er nok «En av oss», av Åsne Seierstad. Det er en vanvittig sterk historie om 22. juli. Og det er fascinerende å se hvordan en forfatter i verdensklasse jobber.

Hvem var din barndomshelt?

– Helt er kanskje å dra det langt, men jeg var ganske opptatt av Bjartmar Gjerde da jeg var liten. Vi er nemlig født på samme dag. Jeg var imponert over at en med samme bursdag som meg var statsråd og senere kringkastingssjef. Da han fylte 50 og jeg fylte 10 sendte jeg fanbrev til han. Da fikk jeg et brev tilbake, sammen med Barnetimeboka. Det var stas.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg pleier nå å gå både 8. mars og 1. mai. Men i fjor var det jo ikke tog 1. mai. Da fikk jeg et eget korps til å gå til huset mitt og spille arbeidersanger. Vi sto utenfor og sang, og betalte på Vipps. De spilte Seiern følger våre faner og Internasjonalen. Det var vakkert og koselig. Men nå ville jeg vel gå i tog for arbeidsinnvandrerne i Qatar.

Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Da tenker jeg på Sven Egil Omdal. Han kan snakke om hva som helst, og det er gøy å høre på. Om det er misjonsbevegelsen, Norge etter krigen eller boligbygging i Stavanger. Det er bare å gi han et stikkord, så kommer det noe interessant ut.

