Skamløse Nancy Herz tok et oppgjør med sin egen mor

Hvem: Nancy Herz (24)

Hva: Forfatter og student.

Hvorfor: Ute med ny bok, «Skal du ikke gifte deg snart?»

Boka åpner med at du forteller om ditt turbulente forhold til din mor. Hvordan har forholdet utviklet seg etter at du skrev boka?

– Forholdet mitt til mamma har blitt mye bedre etter at vi satt oss ned og snakket sammen i fjor vinter. Nå ringer jeg henne regelmessig, og vi kan prate om løst og fast. Det gjorde vi ikke før. Jeg vant min kamp det øyeblikket vi skrudde av opptakeren, og fortsatt snakket med innestemme.

Hvorfor ble forholdet dere to imellom så vanskelig?

– Forholdet mellom mamma og jeg ble vanskelig fordi jeg brøt med normene i kulturen og religionen hennes, og attpåtil valgte å snakke høyt om det. Vi kranglet mye, og gapet mellom oss ble veldig stort. Det var vanskelig for oss begge, men særlig for henne som hadde en så synlig og høylytt datter som annonserte alt det «gale» hun gjorde.

Hva var vanskeligst med å skrive om noe så nært?

– Det var tungt å skrive om mitt betente forhold til mamma, samtidig som jeg prøvde å se framover. Forholdet vårt utviklet seg, samtidig som jeg måtte gå tilbake og dykke ned i alt det vonde. I tillegg er det vanskelig å tenke på at folk skal lese den, og mene ting om mitt liv og mine valg.

Har det vært en slags terapi å skrive?

– Det har det absolutt! Jeg fikk muligheten til å reflektere rundt samtalene våre, og få en innsikt jeg ellers ikke ville fått. Jeg er veldig takknemlig for det.

Du skriver i starten av boka, som en følge av kronikker og boka «Skamløs». “Mamma beskyldte meg for å bryte med kulturen min og religionen min, og for å helle bensin på bålet til rasister som ikke liker «slike som oss». «Du får andre til å snakke dritt om oss».” Har hun fått mer forståelse for deg som flerkulturell?

– Det tror jeg at hun har! Hun forstår kanskje at jeg ikke sier det jeg sier for å gjøre noen noe vondt, men fordi jeg syns vi fortjener bedre. Og at jeg ikke lar folk bruke min historie til å underbygge sine fordommer. Det går an å kjempe både mot rasisme, og mot æreskultur!

Har du noe usnakket med din mor nå?

– Nei, det tror jeg ikke! Vi fortsatte å snakke etter intervjuene til boka, og har et bedre forhold nå enn noensinne før.

Hva vil du med boka?

– Jeg vil inspirere andre til å ta de vanskelige samtalene, og vise at innimellom kan det gå an. Det er tungt å leve med skyld og skam, og forsoningen med mamma har satt meg fri fra de følelsene. Jeg håper at foreldre tør å lytte til barna sine, og at unge forstår at foreldrene deres kan ha en del bagasje. Jeg vet at ikke alle kan gjøre dette, men jeg håper at foreldre tenker seg om og velger barna sine når det virkelig gjelder. Jeg har innsett at det ikke er foreldrene som er fienden, men patriarkatet.

I tillegg til å være forfatter og foredragsholder, tar du en mastergrad i sosiologi på Blindern og har gjennom flere år vært en modig stemme i samfunnsdebatten. Hvordan får du tid til alt?

– Inntil i fjor høst hadde jeg en fast jobb også, men jeg fikk to års permisjon for å ta mastergrad og skrive ferdig boka. Det frigjorde en del tid på dagtid. Men det som holder meg gående er gode rutiner, at jeg planlegger dagene mine godt, og at jeg er disiplinert, og etter hvert har jeg også lært hvor viktig søvn og fritid er. Når det er sagt, når verden blir normal igjen skal jeg ikke gå tilbake til å ha det så travelt som jeg hadde det rett før første lockdown. Jeg vil ikke glorifisere det å jobbe seg i hjel, og det å ha tid til andre ting er uvurderlig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Mange! Akkurat nå er jeg veldig inspirert av den algeriske feministen Malika Mokeddem sin bok “My men”.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å reise til et varmt sted, og tilbringe varme sommerdager og spise god mat sammen med kjæresten min. Vi har det veldig gøy sammen.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Harry Potter, men jeg er veldig skuffet over forfatterens omtale av transpersoner på Twitter. Så det stikker litt å si det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg overtenker ting. Må tenke meg nøye om når jeg svarer på denne spalten for eksempel.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bestiller takeaway og ser på Netflix hjemme alene i sofaen. Det er litt digg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Mange ting- iblant dem «Evakuer barna fra Moria nå!».

Er det noe du angrer på?

– Nei, alt har ført meg til her jeg er i dag, og det er jeg takknemlig for.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Den egyptiske feministen Mona Eltahawy. Da ville jeg fortalt henne hvor viktig både hun og boka hennes “Jomfruhinner og hijab” har vært for meg. Det var en av de første bøkene jeg leste av en arabisk feminist, og den har inspirert meg veldig.