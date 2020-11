Av Katharina Dale Håkonsen, FriFagbevegelse

– Kritikken svekker Nav. Ikke alle veiledere er like. Jeg skjønner også at Nav blir kritisert, men det er likevel veldig synd at folk ikke ser på oss som verdifulle. Vi jobber hardt og følger de reglene som politikerne har bestemt, sier Vik-Strandli.

Rådgiveren rører i et stort glass kakao med mye krem på toppen. Det er fredag. Egentlig har hun fri, men likevel har Vik-Strandli tatt turen fra Nittedal hvor hun bor, til Oslo for å snakke om jobben i Nav. En arbeidsplass hun liker veldig godt.

– Jeg er en omsorgsperson

I dag har 46-åringen en administrativ stilling, men det har hun ikke alltid hatt.

Fra 2008 og i sju år jobbet hun som veileder i publikumsmottaket i Nav Gamle Oslo. Hun hjalp mennesker som ville søke om foreldrepenger, overgangsstønad og andre ytelser.

En god del av brukerne hadde psykiske helseproblemer, og noen møtte opp ruspåvirket.

– Jeg er en omsorgsperson, synes synd på dem og ønsker å yte service. Men det er alltid noen som ikke blir fornøyd.

Hun har opplevd å bli spyttet på og kastet ting etter. Brukere har også kalt henne «hore» og «motherfucker» og sagt at hun må dra til helvete.

– Navs visjon er at kunden alltid har rett. Da er det ekstra vanskelig og slitsomt psykisk å stå i slike situasjoner.

Skyteepisode på jobben

I 2012 var hun nær på en skyteepisode i publikumsmottaket. En mann fyrte av flere skudd og tok en ansatt som gissel.

Egentlig skulle Vik-Strandli vært i lokalene da hendelsen skjedde, men tilfeldigvis var hun ute et lite ærend.

– Det kunne vært meg. Jeg har truffet og ekspedert han som skjøt. Det gikk ekstra mye inn på meg fordi jeg har tre barn. Den yngste var bare seks år.

To år senere ble mannen dømt til to års fengsel.

– Mange er fornøyde også. Da jeg jobbet i publikumsmottaket, fikk jeg blomster og konfekt fra brukere, sier Elenita Vik-Strandli. Foto: Katharina Dale Håkonsen

Nav-skandalen gikk inn på henne

Etter skytedramaet ble Vik-Strandli redd for at noen skulle overfalle henne når hun gikk fra kontoret. På jobb i publikumsmottaket følte hun seg usikker. Hva om noe lignende skjedde med henne?

Tre år etter hendelsen gikk hun over i en administrativ stilling. Nå jobber hun ikke direkte med mennesker, noe hun savner.

Likevel kjenner hun på kritikken som rettes mot etaten.

– Nav-skandalen gikk inn på meg personlig. Selv om jeg ikke gir avslag på søknader, er jeg en del av det Nav som blir kritisert. Vi er bare mennesker vi også.

– Hvordan påvirker kritikken arbeidsmiljøet?

– Dagen etter store medieoppslag blir det stille. Vi får ikke gjort noe med kritikken. Det er ikke vi ansatte som har bestemt hvordan det skal være. En del kolleger synes det er slitsomt at mennesker ikke ser verdien av Nav.

Etter jobb slenger rådgiveren seg ofte ned på sofaen og leser VG og sjekker Facebook.

Én drømmeoverskrift har hun til gode å lese. Det er «Navs verdier er tydelig, til stede og løsningsorientert».(FriFagbevegelse)

