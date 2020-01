Natteravn om Prinsdal-drapet : – Hørte to kjappe skudd

– Jeg hørte ett skudd som var tydelig, mens samboeren min mener at han hørte ett skudd til like etterpå, at det var to kjappe skudd, sier Sarah Gaulin i Natteravnene til NTB.

Hun bor bare hundre meter fra åstedet i Prinsdal der en 21 år gammel mann ble drept sent fredag kveld.

– Jeg synes det var veldig ubehagelig. Vi håpte først at det var fyrverkeri, sier Gaulin.

Natteravnene er delt inn i bydeler og soner i Oslo, men det er ikke noen egen avdeling i Prinsdal.

– Vi fant ut at vi skulle gå over her i dag på grunn av det som har skjedd. Vi dekker stort sett Holmlia, sier Hans Christian Haga i Natteravnene.

Der prater de med folk i nærområdet lørdag ettermiddag. En ny patrulje tar over lørdag kveld.

– Folk er i sjokk, men sier at de ikke føler seg truet, sier Gaulin.

Ved åstedet har folk tent lys til minne om 21-åringen.

Lys tent utenfor Prinsdal Grill i Oslo lørdag ettermiddag, der en ung mann ble skutt og drept sent fredag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Flere steder holder åpent for at folk skal kunne prate sammen etter drapet. Flere fra nærmiljøet strømmet til moskeen på Mortensrud rundt klokken 15 lørdag ettermiddag, skriver VG.

Inne i moskeen ble det etter hvert så fullt med mennesker, at flere ble oppfordret til å flytte seg opp i moskeens andre etasje, skriver Aftenposten.





Lørdag ettermiddag var venner og bekjente samlet i moskeen på Mortensrud i forbindelse med at en 21-åring ble drept på Prinsdal natt til lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix