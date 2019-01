Når Munch forsvinner fra Tøyen flytter Nationaltheatret inn

Oslo kommune og Nationaltheatret har blitt enige om en plan: At teateret flytter til Tøyen etter at Munch har dratt til Bjørvika.

Det forteller Byrådet i dag. Aftenposten meldte om saken først.

Teateret trenger nemlig midlertidige lokaler når selve teatret skal pusses opp. Sannsynlig byggestart for rehabilitering er i 2022.

Men i tillegg, opplyser byrådet i pressemeldinga, vil teatret trenge en ny varig tredje scene etter at hovedbygningen er ferdig rehabilitert. Derfor ønsker de å overta lokalene på Tøyen permanen etter det.

Ifølge Aftenposten vil byrådsleder Raymond Johansen helst selge museet til teatret.

– For at Nationaltheatret skal kunne utvikle dette best mulig, er det mest naturlig at de kjøper. Bygningen innvending vil jo også endre helt karakter, sier Johansen til avisa.

Stolt og glad

– Jeg er både stolt og glad over at Oslo kommune peker på Nationaltheatret som arvtager for Munchmuseets lokaler på Tøyen. Dette har vi ønsket oss, og vi ser frem til den videre samarbeidsprosessen, både med Kulturdepartementet, Oslo kommune og lokalmiljøet på Tøyen, uttaler Hanne Tømta, teatersjef på Nationaltheatret, i pressemeldingen.

– I samarbeid med kreative krefter på Tøyen ønsker Nationaltheatret å skape et knutepunkt for kultur og scenekunst, som kan binde byen sammen og bli en arena for deltagelse og mangfold. Vi ser for oss at barn og unge vil bli en særlig viktig målgruppe, sier hun videre.

PS: I pressemeldingen forteller byrådsavdelingen for næring og eierskap at de har kartlagt hvem i offentlig sektor som kunne ha behov for eiendommen på Tøyen. Ved siden av Nationaltheatret, har også både Kulturetaten og Bymiljøetaten meldt sin interesse.

Kulturetaten var interessert i å etablere en kulturstasjon, og Bymiljøetaten meldte behov for «fritidshus for barn og unge for uforpliktende trening og utlån av treningsutstyr». Byrådet skriver at disse behovene lar seg løse på andre steder.