På nesten 100 Oslo-skoler samles panteflaskene fra elever og lærere inn. Flasker, som tidligere havnet i søpla eller ble tatt med hjem, har i stedet blitt en viktig inntektskilde for mange skoler.

På Lambertseter videregående skole fikk de i 2019 inn over 8.000 kroner som kom elevene til gode. Noen av pengene ble brukt til å senke billettprisen til skoleballet, 2.500 kroner ble gikk til Rosa sløyfe-aksjonen.

– Når vi nå samler panten fra alle, betyr det faktisk noe for elevene her på skolen. Det er mye morsommere å pante når vi vet at det bidrar til fellesskapet, sier elevrådsleder på skolen, Maria Almaas Vold.

I mars var det slutt, skolepanteordningen stoppet opp da skolene stengte. Men til tross for at ordningen fikk en lang pause, har den generelle pantingen hatt en kraftig økning.

Elevrådsleder ved Lambertseter Videregående skole, Maria Almaas Vold, foran en av flere innsamlingspunkter for panteflasker.

Enorm panteøkning

I løpet av 2019 fikk Røde Kors inn 62 millioner kroner fra Pantelotteriet, hvorav 5.1 millioner gikk til Oslo Røde Kors. Tallene viser en økning på hele 31 prosent siden 2018, men under pandemien har enda flere trykket på Røde Kors-knappen og inntekten har økt ytterligere. Hittil i år har lotteriet hatt en vekst på 30 prosent.

Flere årsaker

Gaute Langdal er daglig leder i Pantelotteriet. Han er sikker på at økningen har sammenheng med Koronaepidemien, på flere måter.

– Jeg tror det har en sammenheng med at folk – dessverre – er permittert. En annen åpenbar grunn er stengt grensehandel, og til sist stengte serveringssteder som har ført til større privatkonsum, sier han til Dagsavisen.

Daglig leder i Pantelotteriet, Gaute Langdal forteller at pengene lotteriet har fått inn kommer godt til nytte i Røde Kors. Foto: Kathrine Lunke.

Når folk trykker på lotteri-knappen, deles pantepengene i fire. 35 prosent går rett til gevinster. 23 prosent går til Pantelotteriet AS. Nesten 10 prosent går til butikken. Resten, 32 prosent, går til Røde Kors som såkalte frie midler. Denne potten deles i to, den ene delen går til Røde Kors sentralt. Disse pengene går til både nasjonale og internasjonale prosjekter. Resten av pengene går til det lokallaget for området den aktuelle panteautomaten er plassert på.

– Disse pengene brukes til svært forskjellige formål, fra besøkstjenester til leksehjelp og rednings til fjells og til havs, sier Langdal.

– Men hva gjør det med vinnersjansene at så mange panter nå?

– Vinnersjansene avgjøres utelukkende av hvor mange flasker du velger å delta med, forteller Langdal.

