– Etter alt Reza Vargordi (54) fra Ellingsrud fritidsklubb fortjener han å skinne litt. Han er en mann som ønsker det beste for barna på Ellingsrud. Han er en tålmodig, forståelsesfull og vis mann.

Slik beskriver Nana Mensah, som nominerte Reza Vargordi sin mentor og lederskikkelse siden han var 11 år, og startet på Ellingsrud Fritidsklubb.

Hjemmebane

Onsdag ettermiddag møtte de to igjen, på deres felles hjemmebane på Ellingsrud Fritidsklubb. Her har Reza hatt sitt daglig virke i 26 år, de siste 24 år som fulltidsansatt.

Småflau og stolt

Litt småflau, men også stolt, hører han Nana fortelle ham hvorfor han nominerte Reza til årets Tippenpris.

Den aller første i rekken.

– Jeg tar ledelsesfag på BI (på master nivå) og alle de karakteristikkene vi blir fortalt at en god leder har, passer på Reza, og kikker bort på læremesteren.

I dag er Nana SaLTo-koordinator for Oslo sentrum, i Uteseksjonen, Velferdsetaten.

Samlingsted

– Ved Rezas lederskap har fritidsklubbene utviklet seg til et samlingssted for hele lokalmiljøet. Når barn og unge ikke bruker lokalene, er de ledig for flerkulturelle kvinner som ønsker å hjelpe andre kvinner, foreldremøte for skolen eller barnebursdager for barn i lokalmiljøet, sier Nana Mensah til Dagsavisen.

Og han stopper ikke der.

– Reza har også vært flink til å dyrke lokale ledertalenter, og har gitt flere lokale ungdommer sin første jobb på fritidsklubben. Flere av disse lederne har gått videre til andre ledende posisjoner i samfunnet med visdommen fra Ellingsrudklubben i ryggsekken, slik som meg som jobber som SALTO-koordinator for Oslo sentrum under Uteseksjonen, Velferdsetaten. Reza er ikke bare en dyktig leder i barn og ungdomssektoren, han har også vært en viktig mannlig rollemodell for flere av oss menn som har kjent han hele livet. Reza har på mange måter lært oss hvordan vi kan forvalte en mannlig identitet på en utmerket måte, sier han.

I taushet, men med et bredere og bredere smil om munnen hører Reza på hva Nana sier om han.

– Jeg hadde ikke forventet denne prisen. Det er så mange som fortjener den. Men jeg er veldig glad og takknemlig for prisen, sier han ydmykt.

– Dette er ikke bare en pris til meg. Det er også en pris til alle de ungdommene som har vært her gjennom snart tre tiår. Og det er alle de jeg jobber med, og har jobbet med på fritidsklubben, sier han.

Forbilde

Henry «Tippen» Johansen var et stort forbilde for mange i hele Norge, men spesielt for barn og unge fra Vålerenga, på Oslos østkant. Han var en legendarisk målvakt og en av spillerne på det smått så berømte bronselaget fra OL i 1936.

Nå får han sin egen pris, som skal gå til en ildsjel i Oslo. Tippenprisen deles for første gang ut under Østkantspellet 21. august og er et samarbeid mellom Østkantspellet, Norsk Tipping og Dagsavisen.

Prisvinneren mottar en statuett av Henry «Tippen» Johansen, til odel og eie, samt en pengepremie på 25.000 kroner til en fritt valgt mottaker som er, eller kan bli medlem av Grasrotandelen.

Selv var ikke Reza i tvil om hvem han vil gi pengene til.

– De går til Anne Grete Orlien, som bor her på Ellingsrud. Hun og mannen mistet begge sønnene sine. Den ene som resultat av blind vold i Oslo sentrum, den andre i kreft. I dag driver hun en stiftelse i sønnenes navn, «Foreningen til minne om Kristian og Øyvind». Formålet med minnefondet er å skape et trygt og godt nabomiljø, og her gjør hun en uvurderlig innsats, sier Reza om hvorfor han gir pengene til nettopp denne stiftelsen.

Juryens begrunnelse

Juryen, som har bestått av medlemmer fra Norsk Tipping, Østkanspellet og Dagsavisen begrunner sitt valg slik:

«Tippenprisen ønsker å løfte fram én spesiell person hvert år, som har betydd mye for barn og unge på Oslo øst. I prisens første år har vi fått flere gode nominasjoner, som passer svært godt til denne beskrivelsen. Det gjøres veldig mye bra i Oslos lokalmiljøer som i for liten grad synliggjøres i det offentlige rom. Det legges ned time på time fra mennesker som har troen på at sterke lokalmiljøer bygger et godt samfunn.

Årets prisvinner har uttalt til Dagsavisen: «Jeg ser potensialet i hver enkelt ungdom.» Denne setningen er sterk. For i en tid der vi bekymrer oss for økende forskjeller og utenforskap, der kanskje særlig ungdom i Oslo øst kjenner dette på kroppen, er det nettopp dette vi trenger: En som ser potensiale i hver enkelt av dem. Som ikke gir opp. Som møter ungdommens råskap med kjærlighet og tålmodighet. Han kjefter ikke, forteller han. Han veileder og har troen på at ungdommene selv finner det som er rett.

Årets prisvinner ble nominert av en som har opplevd å bli sett og trodd på av ham.

Det er en glede for Tippenprisen-juryen å tildele årets pris til Reza Vargordi ved Ellingsrud fritidsklubb. Han får prisen for sitt engasjement for ungdom gjennom mer enn tre tiår i en del av byen der en person som ham virkelig trengs. Vi håper prisen kan inspirere Reza til å kjempe videre, men også andre til å se hvor stor betydning en ildsjel kan ha for et helt nærmiljø.»

– Reza strekker seg så mye lenger enn hva rollen hans tilsier. Han er en god menneskekjenner, og gir ungdommen en sjanse. Han fortjener virkelig denne prisen, avslutter Nana Mensah om prisvinneren.

