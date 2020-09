– Oslo har en jevnere stigende trend, og det gjør at vi over tid er mer bekymret for Oslo enn Bergen. Fordi det ser ut som det hele tiden kommer nye lokale utbrudd som er av en viss størrelse, sier Nakstad til NRK.

Mens koronautbruddet i Bergen ser ut til å flate ut, er situasjonen i hovedstaden derimot den motsatte.

Nakstad mener innbyggerne i Oslo nå må ta et større ansvar for å begrense utbruddet.

– Jeg tror ikke det er noen annen måte å snu utviklingen i Oslo enn at folk flest begynner å holde mer avstand og er litt flinkere til å være hjemme når de er syke, sier han.

