Nabokommunene åpner mens Oslo holder stengt: Frykter ikke øl-turister

Onsdag kom beskjeden fra byrådsleder Raymond Johansen: Selv om OSlo lemper noe på koronarestriksjonene for barn og unge så fortsetter den sosiale nedstengingen. Ølkranene, kjøpesenterne og treningssenterne skal fortsatt holdes stengt.

– Vi står i en krevende situasjon der vi på den ene siden ser smitten har steget noe den siste tiden, mens vi på den andre siden er fullt klar over den tunge byrden oslofolk bærer ved langvarige og strenge tiltak. Vi må balansere behovet for smittevern med behovet for gjenåpning. Det er krevende, men jeg er veldig glad for at vi nå kan fortsette den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av byen vår, sier Johansen.

Kommuner åpner opp

Samtidig åpner kommunene rundt Oslo stadig mer opp. Tirsdag kom beskjeden om at kjøpesenterne i Asker og Bærum åpner opp, og rett før pressekonferansen onsdag ga Lillestrøm kommune grønt lys for åpning av kjøpesenterne og skjenking av alkohol til maten på restaurantene.

Strømmen storsenter er et av Norges største kjøpesentre og mange Oslofolk bruker det når de skal handle. Lillestrøm sentrum, med mange restauranter, barer og caféer ligger kun noen få minutters togtur fra Oslo S.

– Jeg snakket med senterlederen på Strømmen storsenter, og dette scenariet har de planlagt for. Vi har jobbet godt sammen dette året vi har hatt pandemi, og de har gode smittevernrutiner. Jeg er trygg på at Strømmen storsenter og de andre senterne våre følger de reglene som gjelder, og sørger for at det er trygt å være der, sier Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune til Dagsavisen.

Ta med deg smittevernreglene

Samtidig gjentar han budskapet som flere har repetert de siste dagene, særlig i forbindelse med vinterferie: Skal du reise ut av kommunen du bor i må du ta med deg dine lokale smittevernregler på tur.

– Hvis folk i Oslo har fått beskjed fra sine lokale styringsmakter om at det ikke er trygt å samles på kjøpesenter, så gjelder det for Oslofolk også i alle mulige andre kommuner. Å dra til en annen kommune og gjøre noe som ikke er lov i din egen kommune er ikke å anbefale. Men om folk likevel skulle gjøre det så skal de være klar over at her er det gode smittevernrutiner. Det samme gjelder for serveringsbransjen, sier Vik.

Oslo har hatt skjenkestopp siden november, og onsdag ble skjenkestoppen utvidet i minst to uker. Så er øltørste Oslofolk velkomne til Lillestrøm for å ta seg en øl til maten?

– Ja, hvis du oppfører deg ordentlig, som folk i Lillestrøm pleier, da er du velkommen. Hvis du ikke klarer å følge reglene er du ikke velkommen, sier Vik.

– Ingen konkurranse

I Lillestrøm kommune er faktisk smittetrykket høyere enn i Oslo. Mens det i Oslo de siste 14 dagene var registrert 134 smittede per 100.000 innbyggere er det tilsvarende tallet i Lillestrøm 155. Likevel velger altså Lillestrøm å åpne opp, mens Oslo i stor grad forblir stengt.

– Vi åpner det vi mener smittetrykket gir mulighet til. Men det er klart, stiger smitten igjen så blir det aktuelt å stenge ned igjen. Derfor er det helt vesentlig at folk følger reglene for at vi skal kunne holde åpent. Vi vil jo aller helst åpne mer, men da må tallene først gå videre ned, sier Vik, og legger til:

– Alle som besøker Lillestrøm, enten det er et kjøpesenter, en restaurant eller et privat besøk, må overholde smittevernreglene vi alle er så avhengige av. Dette er ingen konkurranse mellom kommuner. Vi må hjelpe hverandre, sier han.