Nabo reddet kvinne i branndrama i Oslo

Oslo

Torsdag morgen klokken 5.32 la Oslo-politiet ut en kort melding på Twitter om at de var på vei til en brann i en leilighet i Elisenbergveien.

Litt senere ble meldingen oppdatert med at én person var alvorlig skadet, mens 16 var evakuert.

Dagen etter avslørte Oslo brann- og redningsetat dramet som lå bak.

«Tidlig torsdag morgen fikk vi melding om brann i en bygård på Frogner. Da den første brannbilen fra Briskeby brannstasjon kom fram hadde en nabo akkurat klart å redde en kvinne ut fra den brennende leiligheten. Mannen fikk henne ut gjennom et lite vindu, og reddet etter all sannsynlighet livet henns. Han er virkelig ukens helt og fortjener stor ros! Politiet har opplyst at kvinnen var alvorlig skadet, og vi håper inderlig at det går bra med henne», heter det i en lengre Facebook-post hos Oslo brann- og redningsetat.

Brannvesenet skriver videre at tross at brannen ble raskt slokket, kunne det gått langt verre. Brannalarmen og rask respons fra beboerne hindret en langt mer tragisk hendelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Årsaken til den lange meldingen på Facebook, er at Oslo brann og redningsetat ønsker å rette søkelys mot at mange Oslo-bygårder har for dårlig brannsikkerhet.

«På grunn av dette er det svært viktig at eiere og beboere oppgraderer brannsikkerheten i de gamle bygårdene. De siste årene har vi risikovurdert de fleste bygårdene i Oslo, og har funnet mange eksempler på graverende dårlig brannsikkerhet. Av de rundt 3.500 bygårdene vi har registrert, gjenstår oppfølging av ca.1.500 gårder. Dette er et omfattende arbeid som tar tid. Det er derfor ingen grunn til at styret skal vente til de blir kontaktet av oss, før jobben med å oppgradere brannsikkerheten i bygården starter. Ikke vent, start jobben nå!» skriver Oslo brann- og redningsetat.