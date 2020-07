Nå starter salgsprosessen av den unike Trekanttomten

Det var etter at Utenriksdepartementet bestemte seg for at sikkerheten på tomten ikke var god nok til at de selv ville bygge her, at det ble klart at tomten skulle legges ut på markedet. Den trekantede tomten, som ligger rett bak Aker Brygges eget shoppingsenter, har de siste årene blitt brukt som anleggsplass mens Nasjonalmuseet ble bygget.

Nå som dette er ferdig er det tid for å overlate arealet til en utvikler.

Kontorer, konferansesenter

Tomten er unik. Statsbygg opplyser at de ikke eier flere tomter av denne typen, så sentralt i hovedstaden og samtidig så nære vannkanten. «Her regner vi med at store norske og internasjonale aktører vil være interesserte», skriver administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen i en pressemelding. Seniorrådgiver i Statsbygg, Gjermund Jappée, sier til Dagsavisen at tomten trolig kommer til å bli brukt til noe som passer inn i området rundt.

– Vi ser for oss at tomten er godt egnet for et næringsbygg, kontorlokaler og konferansesenter, for eksempel.

Selve salgsprosessen starter ikke før etter sommeren, men allerede nå har eiendomsrådgiverne Malling & co sendt ut informasjonspakken til et hundretalls bransjeaktører. Statsbygg regner med å få rundt én milliard kroner for tomta.

– Det er jo en dyr tomt, mange må nok tenkte seg om litt. Derfor sender vi ut dette varselet i god tid, sier Jappée.

