Nå starter Høyre jakten på Høies erstatter

– Det er ikke noe skrikende behov i organisasjonen for skifte i partiledelsen. Samtidig er det grunn til å tro at det vil skje noen endringer, sier Furre til NTB søndag.

Mandag samles valgkomiteen til sitt første møte. Fristen for å si ja eller nei til gjenvalg er satt til 3. desember. Deretter inviteres fylkeslagene til å komme med innspill til sammensetning og navn i Høyre-ledelsen.

LES OGSÅ: Ap og Sp refser sykehussatsing – varsler milliardløft

– Det er absolutt en stemning i Høyre for å revitalisere regjeringsprosjektet og sørge for at Høyre er enda mer stolt over prosjektet, sier Furre.

Han fremholder samtidig at Høyre er i den privilegerte posisjonen at partiet har mange dyktige politikere som markerer seg og kan bekle verv i partiet.

Høie på vei ut

Høyres andre nestleder og helseminister Bent Høie blir fylkesmann i Rogaland etter stortingsvalget i 2021. Han har ikke offisielt sagt at han ikke tar gjenvalg som nestleder, men alt tyder på det.

– Personlig er jeg mentalt forberedt på det, ja, sier Furre.

Det er foreløpig ikke kjent om første nestleder og kunnskapsminister Jan-Tore Sanner ønsker gjenvalg. Derimot har Høyre-leder og statsminister Erna Solberg varslet at hun går for en ny periode.

LES OGSÅ: «Anniken Hauglie kan ikke unnskylde seg med at hun ikke visste»

– Svaret mitt kommer til å være at hvis partiet vil, stiller jeg meg til disposisjon for en periode til, sier hun til NTB søndag.

– Det viktige med en partiledelse er at den kan fungere godt sammen, dra partiet og har perspektiv og evne til det. Man må se på helheten i en slik prosess. Jeg skal gi mine råd direkte til valgkomiteen og ikke via mediene.

– Mange lederemner

Furre mener Høyre har mange kommende lederemner.

– Det er helt opplagt at noen av statsrådene er det – Ine Marie Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen, sier han.

– Så har vi de som er ti år yngre enn de igjen – Henrik Asheim, Tina Bru og Mari Holm Lønseth. Det er mange som markerer seg på en veldig flott måte og kan bære partiet videre, sier Furre.

LES OGSÅ: «Ap ønsker å usynliggjøre motstanden mot nedleggelsen av Ullevål»

Søreide (43) er utenriksminister, mens Røe Isaksen (41) er næringsminister.

Asheim (36) er i dag leder av finanskomiteen på Stortinget, Bru (33) sitter i energi- og miljøkomiteen, mens Holm Lønseth (28) er i kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Hele landet

Nestleder i Trøndelag Høyre, Anders Kiær, mener det er viktig at et parti som Høyre, har representasjon fra hele landet.

– En av Høyres storhetstider var under Erling Norvik og Kåre Willoch. I Erna har vi en Willoch, men jeg kan nok tenke meg at man må ha en god distriktsrepresentasjon i den sentrale ledelsen i Høyre, sier han til NTB.

– Da tenker jeg distrikt og ikke de andre store byene eller områdene i Norge.

Norvik fra Vadsø og Willoch fra Oslo var ledende skikkelser i partiet på 1970- og 80-tallet.

Klart i februar

Valgkomiteens innstilling skal også omfatte to personer til Høyres arbeidsutvalg, samt kvinnepolitisk ansvarlig. I dag har Røe Isaksen, Gunn Cecilie Ringdal og Bru disse posisjonene.

Valgkomiteen innstiller også på fire direktevalgte personer til sentralstyret. I dag har stortingsrepresentant Mudassar Kapur, advokat og forlegger Erling Kagge, Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen og Hanne Alstrup Velure fra Lesja disse rollene.

– Valgkomiteen vil ha en drøftelse av Høyres samlede ledelse. Jeg har trukket opp noen kriterier for det: En riktig blanding av kontinuitet og fornyelse, en riktig alders- og kjønnsbalanse og tanke for langsiktig rekruttering, sier Furre.

Innstillingen skal være klar i slutten av februar. Landsmøtet holdes 27.–29. mars neste år. (NTB)