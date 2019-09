– Da har jeg gleden av å ønske velkommen til denne periodens siste bystyremøte. Hyggelig for noen, og sikkert litt vemodig for andre, åpnet ordfører Marianne Borgen.

Kveldens bystyremøte ER uvanlig. Det er nemlig en masse forskjellige ting som skal skje samtidig.

For det første: Finansbyråd Robert Steen la fram Oslo-budsjettet for 2020. Det vil si, han la fram byrådets foreløpige forslag.

Før dette faktisk blir Oslo kommunes budsjett skal det forhandles, både mellom byrådspartiene (som jeg har skrivi om i en helt annen artikkel), og med noen i bystyret, for eksempel Rødt eller Venstre, sånn at det til slutt kan få flertall. I bystyret.

Så skal budsjettet vedtas på neste bystyremøte, den 23. oktober. Men det er ikke disse folka som sitter her i dag, som skal sitte der da.

For, som nevnt, det er flere uvanlige ting med dette bystyremøtet. Dette er det siste i en fireårsperiode. De 59 representantene sitter her på overtid. Det er siste kvelden med gjengen. Ja, som ordføreren sa, kanskje vemodig for en del. Og mange er sikkert håpefulle. Tenk om de nye er litt mindre irriterende enn de som sitter nå! Tenk om det kommer noen gøyale! Tenk om vi endelig får slippe de sjukt kjedelige og repeterende debattene om … ja, hva det nå måtte være.

Så budsjettet som skal legges fram skal vedtas av de nye folka. De gamle får bare gleden av å ta den imot. Og det er ganske tydelig på Rådhuset i disse post-valgkamptider: Livet går videre. Politikk er mest jobb, og ganske lite debatt på talerstol. Budsjettet er 77 milliarder stort. Det er ikke sånn at 30 av dem skal brukes annerledes på grunn av valgresultatet. Det er sikkert langt fra en prosent av budsjettet som skal forandres. Fordi politikk mest er jobb.

Men politikk er ganske mye verdier og holdninger også. I hvert fall bruker politisk pastor skråstrek enmanns verdikommisjon Robert Steen sin tilmålte time til å snakke om flokken, fellesskapet og sosialdemokratiet, men også «vi må jobbe proaktivt», og videoframvisning om den alltid tilstedeværende strekmannen Tim, som skal vise visjonen om en moderne offentlig forvaltning.

Først la byrådet fram budsjettet med en times finanstale, iblanda både dikt og store visjoner. Så tok bystyret en times pause, mens Steen holdt en kort variant av samme tale for pressa i Munch-rommet et annet sted i andre etasje på Oslo rådhus.

Men så var det tid for spørretime.

Saida Begum fra Høyre (eller muligens Beuxbatons magiske akademi?) åpnet som (nesten alltid) spørretimen. Vanligvis kaster hun bort sjansen til å snakke om noe gøy til å ta enda en runde om fritt skolevalg eller private barnehager. Men denne gangen var det Energigjenvinningsetaten. Og det er jo faktisk en viktig sak!

– Ett år etter at hun var gjort kjent med lovbrudd sa hun til bystyret at "det kan ha skjedd lovbrudd". Jeg ber om en forklaring på hvorfor et hundretalls lovbrudd ble holdt tilbake, spurte Begum.

Du skjønner. I Energigjenvinningsetaten (EGE) er det en stor sak på gang. Folk har jobba masse ulovlig overtid. Og i våres bestilte Lan Marie Nguyen Berg, byråden med ansvaret for denslags, en rapport fra konsulentselskapet PWC for å finne ut hva som har skjedd.

Men hun rapporterte bare til bystyret at det "kan ha skjedd lovbrudd". Sjøl om det vel ikke er noen som tviler på at det HAR skjedd lovbrudd. En hel masse av dem, også.

– Jeg har ikke på noen måte prøvd å holde skjult at det har skjedd brudd på arbeidsmiljøloven, svarte byråd Berg.

Hun har bare villet være sikker. Og derfor, for sikkerhets skyld, nesten ikke sagt noen ting.

– Jeg skjønner behovet for å være sikker, svarte Saida. Men hun pressa på videre. Og det var da Lan svarte som følger:

– Ordet "kan" var ikke et bevisst ord fra min side.

Det er jo nesten så man lurer på hvilke andre ord som ikke er bevisste ord.

Uansett er diskusjonen litt interessant helt på ekte.

– Jeg er forbauset over at man nærmest privatiserer så viktige spørsmål, sier privatiseringsentusiast og Høyremann Morten Steenstrup.

Og det er jo noe der. Her er det en stor skandale under opprulling, men verken presse eller politikere får svar, mens et eller annet privat konsulentbyrå veit alt vi andre ikke får vite.

Så renner selvfølgelig saka ut i vasken, når Carl I. Hagen på sitt aller siste bystyremøte begynner å avkreve løfter om at kommunen aldri noensinne igjen skal bryte loven i noen sak.

Det er det siste møtet. Man merker det på stemninga. Når byrådene flirer av finansbyrådens hang til nynorsk poesi.

Når Eivor Evenrud, Eirik Lae Solberg og Raymond Johansen holder en ironisk passiar om det store problemet budsjettlekkasjer innebærer, og alle ler og ingen kan ta noe alvorlig.

Eller når bystyrerepresentant en time ut i møtet kommer bærende på byråd Bergs splitternye unge, og hen sitter på første rad, på moras fang gjennom opptil flere interpellasjoner. Sjøl de mest innbitte av Lan-haterne der ute ville nok slite med å være sure når Baby Berg smiler og sjarmerer på tvers av partigrenser.

Noen ganger kan det jo være litt irriterende med babyer. De kan være i veien og bråke og gulpe og alt mulig greier.

Men andre ganger er babyer perfekte. Som da bystyret skulle behandle et innbyggerforslag om klimakrise.

Lan-Marie Berg og Baby Berg.

Spørsmålet var enkelt, i disse tider hvor Greta Thunberg er verdens helt og gubbers nemesis: Burde Oslo kommune erklære klimakrise?

De aller fleste argumenterte for, selvsagt.

Men da Carl I. Hagen holdt sitt innlegg, det var da det skjedde. Da den klimaskeptiske Frp-generalen la ut om hvorfor Al Gore har tatt feil hele tida, og alt dette maset om klima bare er hysteri og at forslaget bør nedstemmes på flekken.

Da utbrøt Baby Berg et så kraftfullt brøl fra første rad, at ingen lenger kunne høre Hagen, og hele Oslo Rådhus ble lykkelige samtidig. Ungen til Lan og Eivind har begynt å brøle allerede, liksom. Det er jo litt gøy.

Og så vedtok de å erklære klimakrisa.

--

PS: TO litt artige ting til fra kveldens møte:

* Høyre foreslo å la private utbyggere grave en enorm, underjordisk elbil-garasje under den parken ved siden av rådhuset, som heter Kronprinsesse Märthas plass. De fikk ikke lov.

* Bystyret godkjente kjøpet av Treschows Gate 16, også kjent som Såpefabrikken på Lilleborg. Der skal det bli skole, men bakken under den gigantiske fabrikken som ligger der i dag er forurensa. Sikkert noen som har sølt med JIF eller noe sånt. Det må fikses først, og SÅ blir det skole.