Nå legger Oslo til rette for «hjemmeskole»

Utdanningsetaten i Oslo kommune jobber nå på spreng med å lage en veileder for hvordan skolene kan legge til rette for at elever som må være borte fra skolen kan få kvalitativ god opplæring hjemme. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten til Dagsavisen i dag.

– Elevene har krav på opplæring. Veilederen det nå jobbes med er myntet på grunnskolebarn, men er også aktuelle for elever i videregående skole. Den handler i stor grad om metodikk og ikke innhold, forklarer Lie Larsen.

LES OGSÅ: Erna Solberg: – Vi kan ikke sette hele Norge i karantene

Det er i dag omlag 69.000 elever i Oslos 163 grunnskoler. Utdanningsetaten tar nå høyde for utvidet bruk av hjemmeskole for elever som ikke er på skolen grunnet korona. Lie Larsen viser til at nasjonale helsemyndigheter har kommet med nye råd knyttet til reise, ansamlinger av folk og andre forhold.

– Ledere i Oslo kommune og i Utdanningsetaten er opptatt av hva disse rådene betyr i praksis. Derfor jobber vi nå med å konkretisere råd på flere områder, Trine Lie Larsen.

Tar barna ut av skolen

LES OGSÅ: Fra korona-smitte til symptomer går det gjennomsnittlig fem dager

– Har foreldre tatt barna ut av skoler preventivt for å hindre mulig coronasmitte?

– Jeg har hørt at det finnes tilfeller av dette allerede, bekrefter kommunikasjonsdirektøren.

– Opplever skolene å bli kontaktet av mange bekymrede foreldre?

– Ja, skolene har stor pågang fra foreldre som har spørsmål om coronasmitte og faren for å bli satt i karantene, sier Lie Larsen.

Det finnes ikke samla tall over hvor mange i Osloskolen som er i karantene akkurat nå. Men ifølge etaten er det ett trinn som er i karantene nå; andre trinn på Sinsen skole. I tillegg er det mange enkelttilfeller, både av skolebarn i karantene og ansatte i karantene. Det finnes også både enkelte skolebarn og ansatte som faktisk er smitta.

Foreløpig har ikke hele skoler blitt satt i karantene fordi enkeltpersoner er smitta.

Smitteoppsporing

– I Oslo setter man folk i karantene basert på smitteoppsporing. Det skal veldig mye til at noen har vært i nærkontakt med alle på en hel skole. Hvis det er en skole med ti trinn, så har sjelden førsteklassingene vært i nærkontakt med tiende trinn, sier Lie Larsen.

– Er det vurdert å stenge skoler?

– Vi har ikke sett at hele skoler i Oslo har blitt satt i karantene ennå. Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke å stenge skoler allmennpreventivt nå. Hvis de ombestemmer seg, så følger vi selvfølgelig det, sier Lie Larsen.