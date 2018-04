Oslo

Dagsavisen skreiv før påske om kutt av 18 rusplasser i Oslo. Sjøstrand omsorgssenter skal legges ned, og på Prindsen i sentrum forsvinner tre plasser.

Men det er mer som skal kuttes på sentrums viktigste rusinstitusjon. For å komme i mål med et kutt på fire millioner kroner ser det også ut til at det som tidligere het Oppsøkende tjeneste, nå Ambulant team, skal slutte å være oppsøkende.

– Det ser veldig dårlig ut, sier varatillitsvalgt Alex Stewart ved Prindsen til Dagsavisen.

Men først:

– Hva gjør egentlig et ambulant team?

– Vi tar akuttoppdrag i det offentlige rom. Hjemmebesøk, vi hjelper folk som holder på å ruse seg i stykker, som trenger innleggelse, avrusning, oppfølging eller andre tiltak, sier han.

Stewart forteller at teamet hadde nærmere 3500 store og små oppdrag bare i fjor. Men nå ser det ut til å være slutt, i hvert fall for oppdrag i det offentlige rom og i private hjem.

Drøftingsfase

Direktør for rus og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, John Ingar Danielsen, forteller at teamet ikke skal legges ned. Det skal forandres.

– Å legge ned, det høres jo veldig dramatisk ut. Det er ikke der vi er. Men vi er i en drøftingsfase, sier Danielsen.

Direktøren forteller at de nå skal ha drøftelser med de ansatte om et kuttforslag, før en endelig avgjørelse tas mot slutten av neste uke.

– Det som nå ligger som et forslag er at de skal jobbe litt annerledes enn før. Men det kan bli noen ansatte som blir overtallige, sier han.

Men Danielsen mener det ikke får negative konsekvenser for brukerne.

– Det er Legevakta og ambulant akuttjeneste der som har den rollen i Oslo kommune. Legevakta håndterer jo hele befolkningen, inkludert de som har rusavhengighet, sier han.

Nå er planen at ressursene skal flyttes mer mot bydelene.

– Vi må innrette oss mer inn mot der hvor behovet er størst, sier han.

Øremerkede kutt

Årsaken til nedskjæringene er et kutt i øremerkede midler fra staten. Men samtidig har Oslo kommune fått mer frie midler.

– Ja, de statlige pengene Oslo kommune får er like mye, om ikke mer. Men de går nå mer til bydelene. Mesteparten av både det forebyggende arbeidet og rusarbeidet foregår i bydelene der hvor folk bor, sier han.

– Er det noen andre alternativer enn å kutte i ambulant team?

– Nei, det blir litt pest- og koleravurdering, hvor det kuttet skal tas, sier han.

Men Danielsen presiserer at det fortsatt bare er et forslag, endelig avgjørelse er ikke tatt.

Spente brukere

– Det som er synd er at det er færre og færre som har visst hvem ambulerende team har vært, sier Heidi Hansen.

Hun er brukerrepresentant på Prindsen og jobber for Rio.

– Teamet har blitt stua vekk, det er det mange som har følt. De har vært en veldig viktig aktør for brukerne i sentrum, sier hun.

– Er det alvorlig om ambulant team forsvinner?

– Ja, jeg er i hvert fall spent på hva som erstatter dem.

Økning i overdosedødsfall

Overdosetallene i Oslo har økt de siste årene. I 2014 var det 46 overdosedødsfall i Oslo, i 2015 og 2016 henholdsvis 58 og 53. Tall for 2017 vil først være klare tidligst i november i år, får Dagsavisen opplyst fra Folkehelseinstituttet.

I FFI-rapporten «Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008», ble det funnet at 18 prosent av dem som døde av overdose disse årene ble funnet utendørs. Dette inkludert åpen gate, parkeringshus og offentlig toalett. 67 prosent ble funnet i privat bolig.

