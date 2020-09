Av Veronica Karlsen

– En veldig overraskende dør ble åpnet for oss etter at Mats forlot oss 18. november 2014. En dør inn til den digitale arena som han hadde tilbrakt så mye av sine siste 10 år på. En dør som ble åpnet i forhold til å forstå dybden og betydningen av vennskap, relasjoner, samhold, samvirke, solidaritet og sågar kjærlighet på en annen arena enn de vi er kjent med, sier Robert Steen til NTB.

11. september slipper han «Om natten lyser stjernene» – et vakkert dokument over sønnen og en sann beretning om hvor rikt et liv kan være – også på nett. Boka er skrevet i samarbeid med journalist og forfatter Hallgeir Opedal.

– Vi visste jo om mengden tid Mats brukte på spill-arenaene, men vi hadde ingen forestilling om de mellommenneskelige relasjonene han etablerte og hvordan han de facto gjenskapte sitt liv. Å bli ført gjennom en slik «dør» og innvidd i en skjult verden som var så verdifull og sterk for Mats, var selvfølgelig en voldsom emosjonell opplevelse, forklarer Robert Steen.

– Universell

Det var i 2014 at Mats' liv tok slutt. Sommeren 2018 – nesten fire år etter sønnens bortgang – fikk Robert Steen en henvendelse fra NRK-journalisten Vicky Schaubert. I januar 2019 publiserte NRK en netthistorie om gameren Mats «Ibelin» Steen – en historie som ble den mest leste i NRKs historie. Etter publiseringen fikk Robert hundrevis av henvendelser fra både voksne foreldre og besteforeldre og unge gamere som alle fortalte at de kjente seg igjen i historien til Mats. Da forsto Robert at det lå noe mer her, at fortellingen om Mats var større og mer universell enn han først hadde tenkt.

– Jeg tror hver generasjon har et behov for å bygge sin egen identitet. For min generasjon handlet det mye om langt hår, rock, demonstrasjoner mot krigen i Vietnam og husokkupasjon. For dagens unge handler det for mange mye om gaming. Det er ikke noe nytt at den nye generasjonens identitet og symboler er vanskelig å forstå for foreldregenerasjonen. Ofte ser vi at foreldre fordømmer det nye uten egentlig å bruke tid på å forstå.

Selv har mye åpnet seg for ham etter at han begynte å dypdykke i sønnens gamingunivers.

– Vår store sorg var i alle år at Mats ikke skulle få oppleve vennskap. At han ikke skulle få oppleve kjærlighet. At han ikke skulle få oppleve å sette fotavtrykk etter seg i andre menneskers liv. I tillegg hadde vi alltid en frykt for at Mats skulle synke ned i bitterhet og tungsinn, sier Steen – og legger til:

– Men sorgen kom aldri, og hovedårsaken til dette er jeg i dag overbevist om er å finne i vennskapene, relasjonene, forelskelsene og kjærligheten han fant på de digitale arenaene. Her var han også verdifull for så mange mennesker i hele Europa.

Et privilegium og et dilemma

Etter at historien om Mats ble kjent gjennom NRK har Robert truffet mange foreldre som har brukt tid på å følge de unge inn i den digitale gamingverdenen.

– Men når sant skal sies så opplever jeg at disse foreldrene fortsatt representerer unntakene, sier Steen – som altså slår et slag for alt det fine gaming og sosiale medier kan utgjøre i et liv.

– Gjennom 1,5 år har jeg fått lov til å dykke ned i og reflektere rundt den delen av Mats sitt liv som kanskje var den viktigste – i alle fall de siste 10 årene av hans tid. Jeg har også lært og lærer fortsatt mye om hvem Mats var, hvilket liv han levde, hvilke verdier han var bærer av og hvordan han spilte en viktig rolle for mange.

Dette arbeidet har Robert Steen opplevd som sterkt, som et privilegium – og kanskje også som litt terapeutisk. Men han forteller også at han noen ganger har opplevd bokarbeidet som et dilemma.

– Det er en personlig historie. Det er en emosjonell historie. Det er en nær og til tider tung historie. Men akkurat som da vi måtte ta stilling til om Mats sine «spillvenner» som vi aldri hadde møtt skulle få komme i bisettelsen, så har vi latt oss veilede av det vi tror ville vært Mats sine preferanser.

– Jeg tror definitivt at den som ville vært mest stolt av at Mats sin innsikt, erfaring og forståelse ble delt, ville vært Mats selv.

