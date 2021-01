Nå kan du gå på skøyter over hele Oslo – sjekk hvilke baner som er islagt og åpne

Den sjuende januar skreiv Dagsavisen at det var vanskelig å gå på skøyter i Oslo. Beskjeden fra kommuneoverlegen og Bymiljøetaten var klar: Av smittevernhensyn skulle det ikke sprøytes vann og legges is i Oslo nå.

Men etter det har kommunen snudd. Og nå har Bymiljøetaten og lokale idrettslag rundt om i byen sprøyta og vanna og måka på alle kanter av byen, fra Holmlia om Smestad til Lysaker.

LES OGSÅ: Bekkekrangel løst av pengemangel: Byrådet vil ikke åpne bekk her likevel

– Det blir skøyter i vinter, mann! Det blir is, utbrøyt en strålende blid idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) forrige mandag.

Et viktig argument var at mange lokale skøytebaner gjør det mulig å ha det moro i lokalmiljøet, så man slipper å dra byen rundt når koronarestriksjonene ber oss om å ikke gjøre det.

Her er lista over åpne skøytebaner i Oslo nå:

Asperuddumpa

Bjerkedalen

Blåfjell friområde («Lekern»)

Brenna ballplass

Ekeberg grusbane

Godalsparken

Grorud idrettspark

Grünerhagen

Grønsund friområde

Hovseter ballbane

Kampen

Lambertseter grus

Lysaker nord

Mortensrud kunstgress

Nordre Åsen

Rosenholm skole friområde

Smestadparken

Stallerudveien friområde

St. Hanshaugen

Tokerud/Vestlibanen

Tonsenhagen skoleidrettsplass

Torshovdalen

Trolldalen

Bråtan grusbane

Rudolf Nilsens plass

(Kilde: Bymiljøetaten)

LES OGSÅ: Slik spilles Eliteserien 2021

I tillegg gjenstår Bøler skolebane, der melder Bymiljøetaten at den står ferdig først neste uke, altså tidligst 25. januar. Hvis det er kaldt nok, da. Dessuten er det åpen is ved Vålerenga skole, på Lille Tøyen og på Rustad.

Isen på Ekebergsletta, ved Ekeberg skole, har vært åpen en stund allerede og er i flittig bruk. Foto: Aslak Borgersrud

Men om dette ikke er nok for deg, finnes det enda flere åpne isbaner. For eksempel er det en masse vann rundt om i byen, men der skal du sjølsagt være obs på at isen er trygg og vite hva du holder på med. På Vannspeilet i Gamlebyen melder Kulturetaten at de kontrollerer at isen er trygg hver uke.

Baner med begrensa åpningstider

I tillegg til de helt åpne nabolagsbanene finnes det også noen isbaner som brukes til organisert idrett, men likevel iblant er åpne for vanlige folk som vil gå på skøyter:

Bergbanen har åpent søndager fra 12-15 (uten kølle og puck) og mandag til fredag 11-13 hvor det er tillatt med kølle og puck.

har åpent søndager fra 12-15 (uten kølle og puck) og mandag til fredag 11-13 hvor det er tillatt med kølle og puck. Frogner Stadion har åpent lørdag 13.30 til 15.30 og søndag 14.30 til 15.30, pluss hverdager fra 11-13.30. Der er det tillatt med kølle og puck, men bare på deler av banen i helgene.

har åpent lørdag 13.30 til 15.30 og søndag 14.30 til 15.30, pluss hverdager fra 11-13.30. Der er det tillatt med kølle og puck, men bare på deler av banen i helgene. På Gressbanen , som ligger på vei opp mot Holmenkollen, er det åpent på søndager fra 12-15, uten kølle og puck. Også der er det åpent for hva som helst på hverdagene fra 11-13.30.

, som ligger på vei opp mot Holmenkollen, er det åpent på søndager fra 12-15, uten kølle og puck. Også der er det åpent for hva som helst på hverdagene fra 11-13.30. Ullernbanen har også åpent søndag fra 12-15 og hverdager fra 11-13.30. Men da er det til gjengjeld lov med kølle og puck ved begge anledninger.

har også åpent søndag fra 12-15 og hverdager fra 11-13.30. Men da er det til gjengjeld lov med kølle og puck ved begge anledninger. Voldsløkka har åpent lørdag fra 12:30-13:30 og 16-18. søndag er det åpent fra 10-18. Men det er ikke tillatt med kølle og puck på noen av helgedagene. Mandag til torsdag fra 11-13.30 derimot, er det tillatt med kølle og puck.

Nokså full fart på Vannspeilet i Gamlebyen. Foto: Aslak Borgersrud

Enn så lenge er ikke Spikersuppa åpen, da. Det ser dårlig ut for 2021-sesongen.

Uansett er det fortsatt korona i byen, så beskjeden om å holde avstand og unngå kontakt gjelder også på skøyteisen.

– Det er fortsatt viktig at folk ikke hoper seg opp i større grupper. At folk passer på. I verste fall, hvis det blir for mye folk, så blir vi satt i en situasjon der vi må stenge igjen. Men Oslofolk har vist at de klarer å ta det ansvaret, sa idrettsbyråd Omar Samy Gamal til Dagsavisen i forrige uke.

LES OGSÅ: Nye bassengplaner for Frognerbadet skaper hodebry