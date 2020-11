Skjenkestoppen i Oslo har ført til at svært mange utesteder har stengt dørene midlertidig. En rekke av dem har i stedet åpnet takeway. Dermed er det fortsatt mange muligheter til å kose seg med mat fra topprestaurantene.

Katla, som fikk en sekser av Dagsavisens anmeldere da stedet åpnet for to år siden, er allerede i gang med å levere mat-kit på døra. Blant rettene er blåskjell i grønn curry-suppe, piggvar med løyrom og takoyaki med vårløk, tonkatosaus, japansk majones og katsobushi. Katla holder restauranten stengt for gjester ut november og tilbyr kun takeaway.

Anmelderfavoritten Katla tilbyr hjemlevering. Foto: Mimsy Møller

En annen sekser-restaurant er Restaurant Einer, som skriver på Facebook at det er med svært tungt hjerte de holder stengt i minst tre uker. Men de selger brunch-pakker hver lørdag og søndag for å redde driften.

Berserk by Bokbacka melder at de jobber med muligheten for å tilby sine gjester å spise Berserk-mat hjemme de neste tre ukene. Restauranten er stengt de tre ukene Oslo kommune har innført skjenkestopp. Dagsavisen har ikke rukket å besøke nye Berserk, men ga en sekser til Bokbacka i februar i år før stedet ble relansert.

Restaurant Einer har sett seg nødt til å stenge dørene, men leverer takeaway. Foto: Mimsy Møller

Også Bass på Grünerløkka har stengt. De legger opp til en takeaway-meny som skifter ukentlig med fire retter, pluss dessert.

Hrimnir Ramen holder derimot åpent, men tilbyr deler av sin meny som takeaway, både ferdig og spiseklart eller lage-hjemme-kit med mulighet til å kjøpe med seg japanske ramenboller.

Smalhans holder også åpent. Der kan du bestille lunsjmenyen og dagens husmann som takeaway. Alt på kveldsmenyen, enten som a la carte eller full meny, kan også tas med hjem. I tillegg selger de matkasser med retter som du ferdigstiller selv.

Smalhans tilbyr takeaway, både som ferdige retter og mat-kit. Foto: Arne Ove Bergo

Nyåpnede Tri Ky ved Mathallen har stengt dørene, men leverer takeaway.

Bar Brutus tar opp igjen sitt takeaway-konsept fra tidligere i koronatida. De starter opp førstkommende fredag og tilbyr mat i første omgang fredager, lørdager og søndager, med mulighet for utvidelse. Det er også mulig å spise i restauranten, med begrensede åpningstider.

Restaurant Hyde, som ligger i Pjoltergeists gamle lokaler, tilbyr indisk mat til å ta med hjem. De holder også restauranten åpen.

Tri Ky rakk akkurat å åpne før de måtte stenge.

The Golden Chimp tilbyr menyer og enkeltretter som dumplings, gyoza og sashimi. Rettene bestilles enten ferdige og spiseklare eller som dampe-hjemme-kit. Også restauranten holdes åpen, men kun med à la carte-meny.

Den peruanske restauranten Aymara jobber med å få i stand takeaway fra sitt cateringkjøkken. De forteller at de trolig starter opp med dette i midten av november. Restauranten holder stengt.

Aymara er i full gang med å forberede takeaway. Foto: Fredrik Bjerknes

Way Down South tilbyr en begrenset meny som takeaway, med burgere, pølser og kylling med tilbehør, pluss dessert. De holder også restauranten åpen, men med en forenklet meny for dem som ikke har booket bord.

Dim Sum by Taste of China holder åpent. De tilbyr også takeaway og hjemlevering av dim sum-meny og chefs meny.

Dim Sum by Taste of China tilbyr hjemlevering. Foto: Hilde Unosen

Eff Eff, som Lars Vaular åpnet sammen med Bass Oslo-gründerne i fjor høst, tilbyr en takeaway-kurv med et utvalg østers, saus, sitron og østerskniv. Restauranten er også åpen.

Dette er på ingen måte en fullstendig liste over restaurantene som har åpent for takeaway i Oslo. Tips oss gjerne om flere steder som tilbyr ta med-mat fordi de har måttet stenge under koronakrisen.