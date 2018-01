Nå fikk Näsberg være kaptein også

Oslo

KOMMENTAR

Det spørsmålet er det mange spillere i klubben som lurer på. Hvem får være med videre, hvem skal spille 2. divisjon og hvem skal leies ut? For Vålerenga skal ikke fortsette med to forskjellige lag i to omganger så veldig lenge.

Etter Vålerengas to treningskamper på La Manga kan man velge å fokusere på det som åpenbart mangler offensivt: Mål. Eller det motsatte: Hvordan forskjellige forsvarsformasjoner settes sammen og fungerer. Etter 180 minutter mot sveitsisk og russisk motstand har Vålerenga kun sluppet inn et billig straffespark. Legger vi til hjemmekampen mot Strømmen før avreise, har laget i praksis holdt nullen i år. Siste motstander på La Manga er danske Silkeborg onsdag.

CSKA Moskva er utvilsomt den mest meritterte motstanderen og fakta er at Vålerenga hadde ballen mest og styrte hele kampen mot et Moskva-lag som er få uker sin fortsettelse i Europaligaen. De møter Røde Stjerne i Beograd 13. februar. Ja, de brukte kampen mot VIF som en gjennomkjøring, men alle fotballag prøver å skape noe. Og CSKA skapte knapt en målsjanse i sine oransje drakter. Tempoet imponerte ingen i varmen på La Manga, men teknisk og lagtaktisk skulle CSKA være noen langballer foran Vålerenga akkurat nå.

Vålerenga hadde overlegent flest avslutninger og også de største målsjansene. Men bak resultatet ser vi et spillende lag som prøver å være mer direkte enn de har vært før, selv om det var det de prøvde på i hele fjorårssesongen. Simen Juklerød var igjen frisk i den omgangen han spilte og Chidera Ejuke tilsvarende i sin omgang. Utfordringen er å få rytmen inn i det siste trekket. Prøvespiller Peter Michael var nær scoring på en heading, men lylktes ikke. Fitim Azemi må vi fortsatt vente på, han må på en eller annen måte bekrefte sitt potensiale i kamp.

VIFs spillerkabal handler nå om å sortere ut de spillerne som skal være med inn i sesongen, og dem som er aktuelle for utleie når sesongstart nærmer seg. Det er sagt at ingen i dagens stall blir leid ut før i mars måned. Men aller først må man finne ut om nigerianeren Peter Michael er en mann å satse på.

Men for å komme oss tilbake til start: Vi tolker det slik at Ivan Näsberg nå er en midtstopper man satser på ved siden av de etablerte etter at han som eneste mann spilte begge omgangene mot CSKA, mens Jonatan Tollås Nation (1. omgang) og Markus Nakkim (2. omgang) begge var gode makkere. Nakkim er også en spiller som kan ta steg denne sesongen. (Enar Jääger er skadet). Men i neste måned kommer altså nykommeren Felipe Carvalho tilbake etter skade. Han er med til La Manga, men spiller ikke. Den venstrebeinte stopperkjempen er tiltenkt en plass i VIFs startellever i serieåpningen. Da skal også Ernest Agyiri være tilbake og kjempe seg inn på midtbanen. Utleien fra Manchester City sees på som en rell forsterkning i år etter alle skadeproblemene i fjor.

Seriestarten er under to måneder unna. Men ett hovedspørsmål overgår nok uansett de fleste andre blant VIF-supporterne: Hvem blir spydspissen i dette laget? Henrik Kjelsrud Johansen spilte en omgang som midtstopper mot Xamax, han kom ikke på banen mot CSKA Moskva. Blir han utfordret av de to som nå prøver?

Slik stilte VIF mot CSKA Moskva:

Fra start: Adam Larsen Kwarasey - Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe - Daniel Fredheim Holm, Abdi Ibrahim, Samuel Kari Fridjonsson - Chidera Ejuke, Peter Michael, Bård Finne.

2. omgang: Kristoffer Klaesson - Christian Borchrevink, Markus Nakkin, Ivan Näsberg, Nicolay Grimstad - Felix Horn Myhre, Magnus Lekven, Magnus Grødem - Aron Dønnum, Fitim Azemi, Simen Juklerød.