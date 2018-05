Oslo

Men fotballungdom i Oslo vest kan boltre seg på grønt kunstgress også om vinteren, har treningsforholdene vært motsatt på østkanten.

Nå får Oslo kommunen Obos med på laget. De vil ta kostnaden ved å legge undervarme på to kunstgressbaner, på Caltexløkka på Tøyen og på Kalbakken.

– Dette er med på å skape skjevheter, og vi i byrådet ser på metoder for å utjevne dette, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.

– Tidligere har modellen vært slik at kommunen har lagt kunstgresset, men den enkelte klubb har tatt kostnadene ved å legge undervarme, slik at banen kan holdes vinteråpen. Vi har sett at klubbene i øst ikke har hatt råd til denne kostnaden, sier byråden.

– I fjor fikk vi med Obos på laget for å ta en del av kostnadene ved vanlig rehabilitering. Nå har de sagt seg villige til å betale for undervarmen i tillegg, sier Hansen.

Obos skal støtte rehabiliteringen av inntil fem kunstgressbaner i året, og undervarme på to baner.

– Dette er et kommunalt, privat og frivillig prosjekt. Kommunen skal stå for driften, Obos for rehabilitering og undervarme, mens Oslo fotballkrets skal stå for fordeling av treningstider på banene, forklarer Hansen.

Arbeidet med å legge undervarme vil gjøres denne sesongen.



1968: Caltex (California Texas Oil Company) åpna bensinstasjon i Økernveien ved Tøyenparken i 1957. Politiets utlendingsenhet holder nå til der hvor Caltex lå. Caltexløkka helt til venstre i bildet. Foto: John Dagling/Kampen Historielag

Caltexløkka skal også utvides til 11-bane. Om du lurte, forresten: Caltexløkka har navnet sitt etter en bensinstasjon som var nabo med løkka fram til 60-tallet. Og da Caltex skiftet navn til Texaco, ble Caltexløkka-navnet værende.

Både på Caltexløkka og på Kalbakken er kunstgresset moden for rehabilitering.

– Vi regner rundt ti års levetid. Så disse to banene er gått ut på dato, og ville trengt en rehabilitering uansett, sier byråden.

Oslo er stedet i landet med dårlig dekning når det gjelder idrettsanlegg, og byen trenger sårt nye fotballbaner.

– Det rødgrønne byrådet har satt i gang et taktskifte for idretten. Det er satt av nesten 5 milliarder til investeringer, og Groruddalen har fått en vesentlig andel. Det er viktig å bygge nytt, og det er viktig å rehabilitere det vi har sånn at det kan brukes, sier Hansen.

Kun én i dag

Obos har vært med på det store løftet av kunstgressbaner i Oslo. Da idretten kom til boliggiganten på 90-tallet og ba om hjelp, bidro Obos i første omgang til 19 baner. På 2000-tallet ytterligere 15 baner.

– Nå har vi sagt ja til å bidra med 500.000 kroner til rehabilitering av hver av de 30 første banene i Oslo. Når det gjelder baner med undervarme har vi så langt sagt ja til å dekke kostnadene for selve undervarmen, sier kommunikasjonsdirektør i Obos, Åge Pettersen, til Dagsavisen.

– Vi i Obos ønsker å bidra til gode oppvekstvilkår, og derfor er det viktig for oss å bidra på denne måten. Det er mangel på gode treningsforhold i Oslo øst, særlig på vinterstid, da banene mangler undervarme. I dag er det bare Jesperudjordet på Vestli som har det. De har ikke så mange rike onkler på østkanten som på vestkanten. Vi håper at dette vil bidra til å utjevne forskjellene, sier Pettersen.

– Hvor mange nye baner med undervarme blir det framover?

– Det vet jeg ikke, og jeg kan ikke love noe tall. Det er kommunen og idretten som vet hvor behovene er størst, sier kommunikasjonsdirektøren.

