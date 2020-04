Nå er Grønmo åpen for fullt igjen

Gode nyheter til deg som har bunkra opp alt for mye søppel under koronakrisa: Nå åpner Oslo kommune gjenbruksstasjonene for fullt igjen. Det melder Renovasjons- og gjenvinningsetaten i en pressemelding torsdag.

Stasjonene har hatt kortere åpningstider enn normalt de siste par ukene, men nå blir det tilbake til hverdagslige åpningstider. Det betyr i hovedsak at det er åpent fra 10 til 17, men sjekk gjerne din stasjon på kommunens nettsider.

– Folk generelt er flinke til å ta hensyn og gjør det de blir bedt om, uttaler vikarmiljøbyråd Arild Hermstad (MDG) i pressemeldinga.

Blir fortsatt kø

– Med lengre åpningstider håper vi på mindre kø og trafikkutfordringer rundt stasjonene, sier han.

Han legger til at vi fortsatt er langt unna en normalsituasjon. Det skal være begrensninger på hvor mange biler som kan være inne på stasjonene samtidig, og ombruksmottakene kommer til å være stengt.

– Jeg håper vi får spredt besøkene mer utover nå som vi går tilbake til normale åpningstider, men kø kommer det fortsatt til å være hvis folk velger å komme, skriver direktør Hans Petter Karlsen i etaten.

