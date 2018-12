Samferdsels- og miljøkomiteen foreslår, med støtte fra alle unntatt FrP, at alle nye bad skal tilrettelegges for transpersoner og ikke-binære, det vil si mennesker som bryter normene for kjønn.

I sommer fulgte Dagsavisen med Ingrid Frivold da hun skulle ta sin første dukkert på Tøyenbadet på mange år.

Med en ikke ferdig operert kropp i en dusj med åpent innsyn ble det en opplevelse med høy puls. På spørsmål om hva hun var mest redd for, svarte Ingrid:

– Andres reaksjoner. Folk som ikke kan godta den jeg er fordi jeg ble tildelt kjønnet mann ved fødselen.

Egne avlukker

Nå skal det legges til rette for et langt mer inkluderende badetilbud.

Ifølge «Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019–2028», som vedtas av Oslo bystyre i dag, skal det legges til rette for at folk som Ingrid skal ha muligheten til å skifte i egne avlukker.

Som en del av løsningen skal alle nye bad ha lukkede garderober i tillegg til fellesgarderobene. Bystyret oppfordrer byrådet til å sørge for skjermede garderober på eldre bad.

Det skal også tilrettelegges for dem som av helt andre grunner syns det er ukomfortabelt å være avkledd i andres påsyn.

– Vi har jo alle hørt om problemene transpersoner kan oppleve i fellesgarderoben og det er også denne gruppen som er mest utsatt for vold og sjikane. Samtidig er det mange andre som ikke er komfortable med fellesgarderober. Folk som har operert vekk et bryst eller har en funksjonsnedsettelse kan også oppleve å bli stirret på, forklarer bystyrerepresentant fra Rødt, Marit Halse.

Hun presiserer at egne avlukker kun er et alternativ til de som selv ønsker det. – Ingen skal tvinges inn i skjermede garderober. Transpersoner og ikke-binære skal stå fritt til å skifte og dusje i den fellesgarderoben de føler seg mest hjemme i.

Skaper trygghet

Ingrid Frivold er glad for at bystyret har tatt fatt i problemstillingen hun og mange andre av dem som bryter med kjønnsnormene møter.

– Det gjør at jeg føler meg tryggere på at jeg ikke blir kastet ut eller anmeldt for blotting av andre badegjester. Vedtaket kan også ha verdi fordi politisk føring i seg selv kan skape åpning for forståelse, sier hun.

– Hvis du skulle dratt og badet med venninner og du hadde valget mellom privat garderobe og felles kvinnegarderobe, hvor ville du gått da?

– Til kvinnegarderoben. Både på grunn av det sosiale, men også fordi kommunen må stå for at de ikke utfører strukturell diskriminering, sier hun bestemt.

Fire nye bad

Holmlia bad skal stå ferdig rehabilitert i 2019, mens Manglerud bad skal stå ferdig bygget i 2021.

Stovner bad skal bygges ferdig i 2023, mens Tøyenbadet skal være ferdig rehabilitert i 2022/2023.