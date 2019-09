Nå blir det halv pris på bad for unge

Det er valgkamp, og det betyr budsjettlekkasjer. Både fra regjeringen og byrådet i Oslo kommer det små dryss om hva politikerne vil prioritere i 2020.

Nå kommer Oslos kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) med en gladmelding til alle barn og unge i Oslo som liker å bade. I år har byrådet et prøveprosjekt med halv pris for alle under 18 år i kommunens svømmehaller.

Billig bading

Nå blir prøveprosjektet gjort permanent. Det betyr at alle under 18 år får bade for 25 kroner også i årene som kommer.

– Vi ønsker at flere tar med ungene sine i svømmehallen, lærer dem å svømme og gjør dem trygge i vannet. Da sikrer vi god folkehelse og god sikkerhet, sier Hansen til Dagsavisen.

Prislappen på prisreduksjonen blir på 2,5 millioner i året.

Første gang det ble forsøkt å gi ungdom halv pris i svømmehallene gikk besøkstallene i været. Det var sommeren 2018, som var en fantastisk værsommer i Oslo.

Dobling blant ungdom

Nå i 2019 har det også vært en markant vekst i antallet unge badegjester.

– Fra 2017 til 2019, i perioden januar til august, har vi sett en dobling i ungdomsbesøket, fra 10.000 til 22.000 besøk. Jeg kan ikke si med skråsikkerhet at det bare handler om pris, men det er likevel interessant, sier Hansen.