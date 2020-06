Dagbladet meldte i dag at MDGs leder Une Bastholm «tar en Steinar Hansson». I stedet for å stille på den bøttetrygge topplassen på stortingslista til Oslo MDG tar hun turen over fylkesgrensa og stiller for Akershus.

Dermed åpner hun en plass på stortingslista i Oslo. Og det tok ikke mange timene fra Une sa nei, til førstemann meldte seg på i Oslo.

– Nå føler jeg at jeg ikke har noe valg, skreiv Teodor Bruu på Facebook fredag.

Kontroversiell

Bruu ble leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo, etter MDGs brakvalg i fjor. Han er også nasjonal talsperson for ungdomspartiet Grønn Ungdom, og har rukket å gjøre seg kontroversiell på flere området siden han entra politikken.

Nå under Black Lives Matter-kampanjen har han kjempet for å sette statuen av Winston Churchill på museum. I fjor havnet han i søkelyset etter at KrF-leder Kjell Ingolf Robstad trakk fram en artikkel Bruu skreiv om dyrevern.

Teodor Bruu, sammen med sin kollega i Grønn Ungdom-toppen, Hulda Holtvedt. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

– Jeg skrev en kronikk hvor jeg tok til orde for å løfte dyrs egenverdi ganske betraktelig, og utvide menneskeverd-begrepet til et individverd-begrep. Der vi satte den lidelsen som mange dyr i menneskers eierskap står overfor, å likestille den med det vi utsetter mennesker for.

– Jeg bruker mye tid internt i MDG på å løfte den saken. Det er mye av urettten som vi i dag aksepterer mot dyr, som vi kommer til å se med veldig andre øyne om noen tiår. Det er en logisk brist at vi bryr oss så mye om hundene våre, og så lite om grisene våre, selv om det er ganske sammenliknbare dyr, sier han.

– Hvorfor bør akkurat du på stortinget?

– MDG er et ungt og progressivt prosjekt, og da bør vi ha unge og progressive folk på toppen av listene. Jeg har lyst til å være den personen. Og jeg er tross min unge alder en av de mest erfarne politikerne vi har, sier 26-åringen.

Det hardner til

Men Bruu kan neppe bare surfe inn til toppen av lista. Han presiserer at han vil være øverste mann på toppen av lista. Og fredag kveld skreiv VG at Lan Marie Berg har takket ja til å stille. Hun kommer dermed etter alt å dømme til å få førsteplassen. Berg er akkurat nå i permisjon, men til vanlig er hun miljø- og samferdselsbyråd, og en av frontfigurene i Raymond Johansens rødgrønne byråd i Oslo.

Kampen står dermed om hvem som skal være under Berg på lista. I tillegg til Bruu er lederen av Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg, en kandidat mange nevner.

– Jeg stiller opp der partiet har best bruk for meg, sier Heiberg til Dagsavisen.

– Det er jo et ganske klart svar, er det ikke det a?

– Jo, så klart du får det, svarer hun.

Vedtas i høst

I tillegg har Hulda Holtvedt, 21-åringen som er talsperson for Grønn Ungdom sammen med nettopp Teodor Bruu, blitt valgt som Oslo Grønn Ungdoms ungdomskandidat, og er dermed også med i racet. Andre mulige alternativer er nestleder i Oslo MDG, Rauand Ismail, og gruppeleder Sirin Hellvin Stav.

Arild Hermstad, som i dag er samferdselsbyråd i Oslo, skal stille på Stortinget fra Hordaland. Nominasjonsfristen er midt i juli, og så skal Oslo MDG vedta den endelige lista si i høst.