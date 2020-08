Nå avgjøres E18-dramaet: Vikens politiske skjebne står på spill

Saken oppdateres

Klokka 14 har Viken Arbeiderparti og fylkesrådsleder Tonje Brenna innkalt til pressekonferanse for å avklare Arbeiderpartiets syn på utbyggingen av E18 vestkorridoren inn til Oslo. Dersom Ap velger å gå inn for utbyggingen vil SV og MDG tre ut av fylkesrådssamarbeidet med Ap og Sp.

E18-konflikten har vært lang og vond, og i vinter trakk det nye fylkesrådet i Viken sin garanti til prosjektet, fordi de mente det ville skape mer trafikk og forrurensing. Siden da har Stortinget vedtatt et kraftig nedskalert E18-prosjekt, som Ap nå skal ta stilling til om de likevel vil støtte.

Fylkesrådet kan kollapse

Avgjørelsen kan få store konsekvenser for den videre politiske skjebnen til Viken. I dag sitter Ap i fylkesråd med Senterpartiet, MDG og SV. Men både SV og MDG har varslet at de vil gå ut av fylkesrådet dersom Ap skulle presse gjennom Stortingets E18-løsning.

Ifølge NRK har Arbeiderpartiet bestemt seg for å stille seg bak Stortingets vedtak. Med det vil E18 få flertall, mens fylkesrådet i Viken vil kollapse.

– Det kan ikke være noen overraskelse at SV og MDG sier nei til økt trafikk, sier SVs fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Eidsvold til Dagsavisen.

Hun vet enda ikke hva Arbeiderpartiet vil lande på, men søndag kveld vedtok Viken SV en instendig oppfordring til at Ap må la E18 ligge. Hvis ikke vil SV tre ut av samarbeidet. Det samme vedtok MDG på fredag.

Bakteppet for Aps avgjørelse er at samferdselsminister Knut Arild Hareide har sagt at han ikke vil signere den framforhandlede byvekstavtalen før E18 blir en realitet. Med det holder han tilbake milliarder til kollektivsatsinger på hele østlandet, ikke minst en stor del av finansieringen av den nye Fornebubanen.

– Vi kan ikke la oss true og presse i norsk politikk. Sånn kan vi ikke ha det. Stortingets løsning om E18 vil føre til at trafikkmengden øker, men vi kan ikke ha økt biltrafikk i et område som allerede er sprengt, sier Eidsvold.

Hun peker på at Oslopakke 3, som er samferdselspakka der E18 ligger, er noe som skal vedtas av politikerne i både Oslo, Viken og Staten, ikke noe som Viken kan fikse på egenhånd.

– Oslo er en medvirkende parti i dette, og de er helt klare på at de sier nei. Vi må vise at vi står i solidaritet med partneren vår, og vi kan ikke støtte dette, sier SV-politikeren.

Viken-plattformen

Da Ap, SV, SP og MDG gikk sammen og dannet fylkesråd i nye Viken fylkeskommune kom de med en rekke kritiske bemerkninger til E18 i den framforhandlede politiske plattformen, og at de ikke vil stille som garantist for strekningen fordi den strider mot den lokale enigheten i Oslopakke 3 om at E18 ikke skal være kapasitetsutvidende.

– Fylkesrådet vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringen, og vil jobbe for å endre prosjektet gjennom samarbeid med partene i Oslopakke 3, skriver partiene.

Siden den gang har Stortinget slanket E18, og hvorvidt den nye veien slik den er vedtatt i Stortinget vil gi økt kapasitet avhenger av hvem du spør.