Oslo

Det dukka opp et tips mailboksen.

Oslo har faktisk en kopi av den danske havfruen. Denne knøttlille havfruen er plassert på en av utstikkerne ved Rådhuset. Den eneste som visstnok vet historien bak denne knøttlille havfruen, er tidligere ordfører Per Ditlev-Simonsen.

Spent ringer vi den pensjonerte høyrepolitikeren, som var Oslos ordfører i tre perioder.

– Hva sier du? En liten havfrue? Hvor?

– På den lille kaia rett utenfor Rådhusplassen.

– Å, på Honnørbryggen? Der de tar imot de kongelige og keiserlige? Nei, jeg vet ikke svaret. Jeg burde sikkert ha visst det, men jeg gjør ikke det. Prøv Oslo Havn! foreslår Ditlev-Simonsen, og takker for tilliten.

Ingen vet hvor han kommer fra, den bitte lille statuen på et fortøyningsfeste på Honnørbrygga. Vet du noe? Foto: Hilde Unosen

«Havfrue bakfra»

Anne Sigrid Hamran var havnedirektør i Oslo Havn i 12 år.

«Det er bare en havfrue bakfra, du har ikke sett nøye etter. Ringer deg».

Mens vi venter, prøver vi sittende ordfører Marianne Borgen. Hun har ikke peiling.

– Jeg har spurt litt rundt på kontoret, men ingen her vet noe. Men nå må jeg gå og se på den. På Honnørbrygga, sier du? Jeg hadde faktisk et møte med Oslo Havn om den brygga nylig. Den har jo en veldig viktig historisk funksjon, men nå framstår den litt stusslig. Sjekk med havnekapteinen, du, sier Borgen.

– Myteomspunnet

Det er Paal Waage som er havnekaptein i Oslo Havn.

– Jeg prøver å finne ut av historien bak den bitte lille statuen på Honnørbrygga?

– Jaha?

– Ja?

– Nei, jeg er redd jeg ikke kan hjelpe deg, jeg kjenner ikke til den, svarer Waage.

Heller ikke teknisk sjef i Oslo Havn, Per Øivind Halvorsen, kan hjelpe.

– Den har jeg verken sett eller lagt merke til.

Men så ringer heldigvis Anne Sigrid Hamran tilbake.

– Ja, nå er vi spente, både Borgen og Diffen og jeg?

– Vet de hvor den er, da? spør Hamran.

– Nei.

– Bra. For det er en hemmelighet. Og det blir det ikke hvis du skriver om den. Det er dessuten ikke en havfrue. Det er kong Neptun.

– Hva er historien bak?

– Den er myteomspunnet. Vi har spurt mange, i mange år, men det eneste vi vet er at han har stått der i mer enn 40 år. Og han blir tatt vare på. Nå må vi bare håpe at han ikke blir utsatt for hærverk. Og blir han det, vet vi hvor vi skal plassere skylda, konstaterer Hamran.

– Det blir hos deg.

(Vet du noe om den lille Kong Neptun-statuen, send gjerne en mail!)