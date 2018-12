Bakrunnen skal være at kombinasjonen skole, jobb og ishockey har vært vanskelig.

Til Dagsavisen legger han til at han skal bli far i februar, og at det også spilte inn.

Sarpsborg-gutten fikk med seg både seriegull og kongepokal med barndsomsklubben Sparta i 2011. Likevel er det de fem sesongene i MS han vil huske best.

– Tusen takk for at jeg fikk muligheten i en så fin klubb. Det har vært den beste tiden i karrieren min, og hadde det ikke vært for denne tiden hadde jeg ikke vært den jeg er i dag, sier han til MS sin hjemmeside.