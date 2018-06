Oslo

Av David Stenerud og Tom Vestreng

Da Arne Jensen skulle på jobb i Oslo sentrum i morges møtte han et nærmest uløselig dilemma. I Kongens gate møte han nemlig et «Vennligst benytt fortau på andre siden»-skilt. Så langt er alt ok. Men over på andri siden står det også et skilt: «Vennligst benytt fortau på andre siden».

Situasjonen er selvsagt fortvilet for en lovlydig osloborger, som attpåtil er leder i Norsk redaktørforening.

– Hvilken vei valgte du å gå da du sto overfor dette umulige valget?

– Midt i gata. Så ingen alternativer, forteller Jensen.

– Men så meg godt for, forsikrer han.



Noen valgte å trosse skiltet. Foto: Arne Jensen

Dagsavisen har vært i kontakt med Vedal Entreprenør, som mener det må ha skjedd en miforståelse. Vedal arbeider i Kongens gate 21, og har ikke bedt om noe ekstra skilting.

En teori er at noen har jobbet med vasking på andre siden av gaten, og satt opp skiltet av den grunn. Det forsikres at det i alle fall aldri vært entreprenørens mening å sende folk frem og tilbake mellom fortauene i Kongens gate.



Tidlig torsdag formiddag var skiltet på den ene siden av veien fjernet. Foto: Tom Vestreng