Mandag ble byens barnehager åpnet gradvis, og neste mandag åpner skolene for 1. til 4. trinn. Mange barn og unge har spørsmål og tanker om hvordan dette blir. Noen savner barnehagen, skolen og fritidsaktiviteter, noen er litt utrygge og andre kjeder seg.

– Krevende tid

Andre igjen er redde og har det vondt.

– Dette er en krevende tid for alle, og det er viktig å ta barns bekymringer, tanker, uro og spørsmål på alvor. Det er derfor vi har disse nettmøtene. Vi svarer så godt vi kan, selv om vi ikke kan svare eksakt på alle spørsmål, som om «hvor lenge vil dette vare», sier ordfører Marianne Borgen til Dagsavisen.

– Selv om vi ikke kan svare på alt, er det viktig å være ærlig ovenfor barna, og forsøke å gi dem håp. For dette vil gå over, vi vet bare ikke når. men jo flinkere vi er til å følge retningslinjene med håndvask og det å holde avstand, jo fortere vil det gå over, sier ordføreren.

Is og 17. mai

– Nå er det gått noen uker siden forrige nettmøte, og mye har skjedd siden den gang. Blant annet så har barnehagene åpnet, og det er lov å benytte seg av parker og idrettsplasser. Men fortsatt er det en del begrensninger, sa ordføreren da hun åpnet nettmøtet.

Men spørsmålet fra Victoria (4) om det var lov til å spise ekstra mye is 17.mai, siden det ikke blir en vanlig feiring, var det lett for ordfører Marianne Borgen å svare på.

– I år er det lov til å spise så mye is du vil, svarte ordføreren.

Sommerskole og Tusenfryd

Mange av spørsmålene gikk på om når det blir det bli tillatt å spille fotballkamper igjen, om det blir sommerskole i år, sommerleir på Hudøy. om det er lov til å ha overnattingsbesøk av venner, og om når man igjen kan dra på Tusenfryd.

Felles for alle spørsmålene var «det vet vi ikke».

– Vi har åpnet opp parker og idrettsanlegg for trening i små grupper, og med god avstand. Og jeg skjønner at mange nå er lei av å bare sentre ballen, og ha straffekonk. Men vi vet rett og slett ikke når vi kan åpne enda mer. Det er felles regler for hele Norge, og hver idrett har sine retningslinjer, svarte idrettsbyråd Rina Mariann Hansen på Pontus' (11) spørsmål.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap), Foto; Lena Jensen

For de som ser fram til karusellene på Tusenfryd, eller hadde gledet seg til sommerleir på Hudøy, var det ikke positive svar å få.

– Jeg skjønner godt at mange er skuffet over at de ikke får deltatt i fotballturneringer eller dratt på Hudøy. Men reglene er sånn at vi ikke kan samle mange på et sted på grunn av smittefaren. Derfor er mange arrangementer avlyst, sier Hansen.

For de som har planer om å delta på den populære sommerskolen, hadde skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ikke fullt så dårlige nyheter.

– Vi gjør hva vi kan, og planlegger ut i fra at det blir noe av. Påmeldingen er avsluttet, men jeg håper at de som har meldt seg på får deltatt, sier Thorkildsen.

Ikke skoleplikt

Neste mandag åpner skolene igjen for de som går i første til fjerde klasse. Og noen lurte på hva om de ikke tør å sende barna på skolen ennå.

– Det er ikke skoleplikt i Norge, men det er opplæringsplikt. Det betyr at om ungene ikke er på skolen, har foreldrene plikt til å passe på at de får opplæring. Jeg har respekt for de foreldrene som av forskjellige grunner ikke tør å sende barna på skolen ennå, sier Thorkildsen.

– Det er trygt å sende ungene på skolen. I Sverige har de ikke hatt noen utbrudd på skolene, og på Island ble 800 skolebarn testet, og alle testet negativt for Covid 19, sier Thorkildsen.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Lena Jensen

«Er dere selv redde for viruset», lurte noen barn på.

– Jeg er ikke selv redd for å bli syk, men jeg er redd for å smitte andre, slik at de blir syke. Dessuten har jeg ikke tid til å bli syk, siden jeg er med på å styre byen, sier hun.

Ragna på åtte, lurte på om kjæledyr kan bli smittet.

– Jeg har selv katt, og har vært bekymret. men jeg har prøvd å finne ut om dette på nett, og kjæledyr ser ikke ut til å bli syk. Så du kan la katten være ute, eller la hunden hilse på andre hunder, sier Rina Mariann Hansen.

Andre lurte på om de kunne ha overnattingsbesøk, og om de kunne holde bestevennen i hånda om de har slått seg eller er lei seg.

– Vi anbefaler minst mulig nærkontakt, så overnattingsbesøk anbefaler vi ikke. Og det er mange andre måter å være sammen på, enn å holde i hånda, sier Thorkildsen.