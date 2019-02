Møtes oftere

Styret i Norges Fotballforbund vil spisse toppfotballen for kvinner. Både Toppserien og 1. divisjon skal kuttes ned.

Det legges opp til bred debatt om kvinnefotball på fotballtinget om tre uker og det konkrete forslaget er å redusere både Toppserien og 1. divisjon fra tolv til ti lag.

Opprinnelig foreslo det oppnevnte «Espelund-utvalget» å redusere antall topplag til åtte, men det syntes NFF-styret ble for drastisk.

– Vi har sakket akterut sportslig og dette er et av tiltakene vi vil foreslå, sier fotballpresident Terje Svendsen til Dagsavisen.

Daler på FIFA-rankingen

Han la fram forslagene på et pressemøte i går etter NFFs styremøte dagen før.

I 2010 var Norge nummer 7 på FIFA-rankingen, siden har det gått gradvis nedover og nå er Norge på 14. plass.

Utviklingen internasjonalt går veldig fort og NFF-styret mener det må et krafttak til.

– Vi vil også at de beste spillerne samler seg i færre klubber slik at det blir en bedre treningshverdag for de beste, sier Svendsen, som også vil invitere til eget seminar om kvinnefotballens utvikling under tinget.

Også 1. divisjon skal reduseres fra tolv til ti lag.

Sluttspill

Dette betyr at 2. divisjon vil bli utvidet.

Hvis det blir bare ti lag i øverste liga, ligger det i kortene at det også vil bli foreslått et sluttspill, bekrefter generalsekretær Pål Bjerketvedt.

NFF-styret er også bekymret for frafallet i kvinnefotballen, gjennomsnittsalderen i Toppserien er mye lavere enn i tilsvarende ligaer i Sverige og i Danmark.

NFF vil også gå inn med midler for å styrke trenerutdanningen i kvinnefotballen, slik at man får opp flere trenere med UEFA PRO-lisens.

Årets store løft for kvinnefotballen er VM i Frankrike i juni. På grunn av dette sluttspillet har Toppserien seriestart allerede 23. mars.