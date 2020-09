Vi var nok i det minste noen som, på de pandemiroligste sommerkveldene i sommer, drømte oss til en høst med helt ekte bystyremøter. Du veit. Der hvor politikere småløper mellom pultradene for å finne ut av hva i huleste man egentlig bestemte. Der hvor diskrete små ordvekslinger mellom gruppeledere avgjør byens framtid. Der hvor folk sniker seg forsiktig ut på rådhusverandaen for å trekke litt frisk eller ufrisk luft når saker de overhodet ikke bryr seg om skal vedtas.

Men, nei da. Pandemien blussa opp igjen, og dermed er vi tilbake på Teams, med alle de snodige, rare og iblant ganske irriterende konsekvenser det kan ha.

Det mest frustrerende for tilfeldige tilskuere er kanskje at strømmen bryter sånn kanskje rundt 20 ganger i løpet av møtet. Og blir borte akkurat lenge nok til at det er vanskelig å skjønne hva som egentlig ble sagt.

(Bystyret er ikke hva det engang var. Her fra et av de mange avbrudda)

Men, men. Som idioter pleier å si i disse dager: Nå må vi glemme det der, og heller fokusere på politikken.

Penger til private barnehager

Spørretimen åpna akkurat passe friskt, med Høyre som kritiserte byrådets håndtering av saken om støtte til private barnehager. Det høres kanskje kjedelig ut, og det er det også. Men saka er at de private barnehagene har fått gjennomslag hos Fylkesmannen for en ny utregning av hvor mye penger de skal få for å drive private barnehager. Du skjønner, vanligvis har man sett på hvor mye penger kommunen bruker per kommunale barnehageplass, og så regna ut hvor mye penger private skal få for å drifte barnehage utifra det.

Kort sagt: De private barnehagene krever mere penger, og har fått støtte fra Fylkesmannen. Nå antyder Høyre, ved representant Silje Lutro, at byråd Inga Marte Thorkildsen, drar beina nokså sakte etter seg, når hun kanskje blir nødt til å åpne lommeboka for å dele ut cash til byens barnehagegiganter.

– Det var overraskende da Thorkildsen på nyhetene denne helga fortsatt vurderer å gå til rettslige skritt, sa Silje Lutro, før hun fortsatte sitt passiv-aggresive spørsmål: – Hvor lenge skal byrådet vurdere det?

– Hvert øyeblikk, svarte byråd Thorkildsen.

(Noen fordeler får man, når man tar bystyremøtet hjemmefra)

Kommunen bruker private til testing

Maren Rismyhr, Rødts representant fra ett eller annet sted hvor bredbåndet ikke har nådd fram ennå, konfronterte Ap-byråd Robert Steen om gårsdagens oppslagssak i en herværende avis.

– Testkapasiteten må opp. Byrådet har valgt å inngå hasteavtaler med private. Dette skjer samtidig som et flertall av Oslos helsearbeidere jobber deltid, mange ufrivillig. Mener byråden dette er greit, spurte Rismyhr, over en hakkende nettlinje.

– Det er dette byrådets oppfatning at vi skal gjøre alt vi kan for å øke heltidsandelen i Oslo kommune. Det signalet har også blitt sendt til disse etatene, svarte Robert Steen, akkurat passe ukonkret.

Frps Aina Stenersen fulgte opp med å kreve mer informasjon om kommunens avtaler med de private aktørene, men det ville ikke byråden gi. Før Anne Rygg i Høyre kritiserte han for å være treig i å bygge ut et testsenter i Groruddalen.

Var det krisemøte, eller var det ikke?

Men den store, velorganiserte flommen av innlegg fra opposisjonen kom på saken om ny E18 vestover. Altså, den saka har jeg ikke tenkt å forklare i detalj. Den er alt for lang og kjedelig. Men du kan lese denne saken her av min langt klokere kollega Stian Fyen, hvis du lurer på hva som egentlig foregår.

Spørretimen er uansett ikke stedet for de store politiske spørsmål, men de små. For eksempel hvorvidt byrådet har hatt krisemøte.

Marit Vea i Venstre åpnet nemlig sine minutter i spørretimerampelyset med å konfrontere samferdselsbyråd Lan Marie Berg med en uttalelse hun ga nettopp i artikkelen i Dagsavisen. Om at byrådet måtte ha et krisemøte om kaoset i E18-saken.

– Hva kom ut av dette krisemøtet, spurte Vea. Åpenbart med en ørliten mistanke om at det aldri hadde vært noe krisemøte.

– Vi i Oslo har strukket oss langt for å skaffe finansiering til Fornebubanen. Det som har skjedd er at Viken har overkjørt Oslo, begynte Lan, før hun fortsatte med å liste opp alle argumentene for hvorfor både stat og Viken har vært slemme, mens Oslo er heltene.

Men akkurat det spørsmålet om krisemøtet, det unngikk hun.

Debatten rullet fram og tilbake, om hvordan i huleste Oslo skal få penger til viktige kollektivprosjekter uten de deilige Oslopakke 3-pengene som henger sammen med både E18 og Fornebubanen og alt mulig.

Men hele tida skulle opposisjonen tilbake til krisemøtet.

– Jeg reagerer kraftig på at byråden ikke svarer på Veas spørsmål om dette krisemøtet. Har byrådet hatt et krisemøte om Oslopakke 3, eller har de det ikke, spurte Hallstein Bjercke i Venstre.

Og så fulgte Høyres Eirik Lae Solberg opp med sitt eget konfronterende spørsmål:

– Er det riktig at byrådet har bedt om en juridisk vurdering av om Oslo kommune kan komme seg ut av de økonomiske forpliktelsene knytta til Oslopakke 3?

– I byrådet vurderer vi sterkt hva vi skal gjøre, samtidig er vi veldig opptatt av at Fornebubanen skal bygges, begynte byråd Berg, før hun fortsette med å ikke svare på spørsmålet.

Til forretningsorden

Eirik Lae Solberg tok på seg strengestemmen sin og ba om et eget innlegg «til forretningsorden». Som handla om at Lan Berg ikke svarte på spørsmålene.

– Når man stiller et spørsmål, så ønsker man å få et svar, sa Frps Camilla Wilhelmsen.

– Det kan da ikke være så vanskelig å svare et tydelig ja eller nei, sa Høyres Nicolai Langfeldt.

Og ikke for å være overdommer her, men det store spørsmålet er hvem som er mest irriterende: Opposisjonen som maser og maser etter svar på spørsmål som ærlig talt ikke spiller noen rolle. Om møtet byrådet har hatt om Oslopakke 3 var et krisemøte eller bare et helt vanlig møte, eller for den saks skyld en eurytmisk gruppesamtale i loopen på Tusenfryd, så spiller vel ikke det særlig stor rolle?

På den annen side har jo Langfeldt rett. Det kan da ikke være så inmari vanskelig å svare på? Og hvis det ærlige svaret er så flaut, så kan man vel heller si at man ikke vil/kan/orker/føler for å svare på det?

Hadde jeg vært en dårligere fyr hadde jeg sagt at sånt skaper politikerforakt. Men jeg veit at ingen følger disse møtene likevel, så det gjør det ikke likevel.

Alt du trenger å vite om resten av møtet

Ellers, på kveldens bystyremøte, skjedde omtrent dette:

De partiene som vanligvis er for bil og mot sykkel, stilte forslag om at man dropper å bygge sykkelfelt i Gyldenløves gate. Men det ble nedstemt.

Ola Kvisgaard (fra Høyre), lederen av kontrollkomiteen, la fram en rapport i ettertid av den store Søgnen-krangelen i forifjor. Den oppsummerte at styringssignalene ikke alltid har vært like gode, og ga Hallstein Bjercke en anledning til å kjefte på Inga Marte Thorkildsen.

En sak fra Ungdommens bystyremøte om seksualundervisning ga alle i hele verden sjansen til å legge ut om hvor glade de er for at Ungdommens Bystyremøte er så flinke. Klapp på hodet, liksom. Ja, og så vedtok de å skifte navn på skolens «seksualundervisning», så den herved skal hete «seksualitetsundervisning» i stedet. Dessverre er jeg ikke smart nok til å skjønne forskjellen, men det er sikkert ålreit. (Rødt sitt forslag om å legge inn feministisk selvforsvar i faget ble nedstemt)

Et tilsvarende forslag om mer undervisning om psykisk helse fikk også veeeeldig mye ros og hodeklapp til ungdommen fra de voksne.

Et forslag fra Camilla Wilhelmsen i Frp, om flere motorsykkelparkeringsplasser i Oslo, ble nedstemt.

Følgende forslag fra Rødt ble vedtatt: «Bystyret ber byrådet sikre at det finnes avfallsbøtter for sanitetsprodukter på alle toaletter i Osloskolen». Det som er gøy er at det ikke står «på jentetoalettene», men på «alle» toaletter. Jeg er ikke helt sikker på om alle partiene fikk med seg at de akkurat vedtok å legge til rette for bind-søplebøtter også på guttedoene, og altså en aldri så liten transpolitisk seier. Men det er nå vedtatt, så sånn blir det!

Man vedtok en plan for å fjerne barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge, hvilket betyr at det skal legges mer til rette for klubber som tilbyr idrettstilbud billig.

Høyre og Venstre foreslo å ta initiativ til å bygge et gjenvinningsanlegg for plast. Det ble nedstemt, og i stedet vedtok man en masse sånne ting om å «arbeide for at det stilles krav» og «byrådet bør informere bystyret om»

Et innbyggerforslag om svømmehall på Mortensrud ble nedstemt.

Man fikk stokka og fordelt de statlige koronapengene for oppussing.

(Arne Haabeth sliter med å få kontakt med omverdenen)

Og ellers a? Joda. Det er fortsatt litt gøy. Som da ordfører Marianne Borgen argumenterte for en pause med å si «det er visst noen som må på et visst sted, og jeg har respekt for det». Eller da MDG-ern Arne Haabeth ikke greide å få på lyden på pc-en sin og måtte gi opp å holde innlegg. Eller da Rødts Mikkel Øgrim greide å sette kameraet sitt mot skrittet i stedet for ansiktet, og ikke skjønte det før ganske lenge etter.

Joda. Det er jo noe. Men blir nok bedre med ekte bystyremøter likevel.

BONUS: Hvis du er virkelig interessert kan du se hele møtet på Oslo Kommunes Kommune-TV. Og ellers kan du finne saksdokumenter på Einnsyn. Hvis du finner noe interessant, send meg en mail, a!