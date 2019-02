Lekk lastebil skapte full stans i Oslo-trafikken.

Klokken 08.16 i morges fikk politiet melding om en lastebil som hadde kjørt seg fast og sperret trafikken i Carl Berner-krysset.

Både politi, brannvesen og ambulanse kom raskt til stedet, og det ble stadfestet at bilen hadde lekket drivstoff. Det luktet kraftig av diesel i området, og brannvesenet kjørte på med sagflis for å suge opp drivstoffet.



Sagflis ble strødd utover veien for å suge opp diesel som hadde lekket fra lastebilen. Foto: Reidar Spigseth



Havariet og lekkasjen førte til full stopp i trafikken gjennom firkantrundkjøringa på Carl Berner.

Titalls leddbusser fra fire kanter på en gang sto og stampet, i tillegg til trikk og personbilder. Fire-fem 20-busser sto på på rekke og rad.

Klokken 09.31 meldte politiet at lastebilen var fjernet , men at politiet fremdeles dirigerte trafikken. Det var da fremdeles lange køer. Senere er det meldt om at trafikken igjen går som normal.