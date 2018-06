Mistillit eller trolling, det er spørsmålet

Oslo

– Ordfører. Den norske kirke har tidligere i år varslet at fire kirker i Groruddalen kan tas ut av bruk, startet Erik Lunde.

Han er, ikke overraskende muligens, representant for Kristelig Folkeparti.

– En av de som engasjerte seg sterkest var Jan Bøhler, stortingsrepresentant. Han sa "Bare glem det!" Er byrådet enig med Jan Bøhler i at det er viktig å unngå at kirker i Groruddalen tas ut av bruk?

Jepp, dagens spørretime begynte tøffere enn vanlig. Å sette inn en kile mellom Ap-folka i byrådet og Ap-stortingsrepresentant Jan Bøhler, det er utspekulert og deilig.

(Sjøl om sannsynligheten vel er høy for at ikke Jan faktisk SA "bare glem det". Han tok vel bare på seg favorittcapsen sin som vanlig.

(Foto: Aslak Borgersrud! Egentlig er det tatt tidligere, altså. Til den saken her.)

Byråd Rina Mariann Hansen forklarte Lunde at dette er kjerkas egen prosess, og at hun ikke egentlig skal blande seg oppi den.

Erik Lunde parerte med at byrådet da burde begynne å gi kjerka mer penger. Så de kan ha råd til å holde alle kjerkene åpne. Eller, som han formulerte det konkret, i sin iver etter å stikke Bøhler-kniven litt lengre inn:

– Kommer det noe initiativ for å følge opp dette sterke initiativet fra Jan Bøhler?

Men det skulle ikke byråden. Budsjett legges til høsten, dett var dett og sånn er livet.

– Ordfører. Noen mennesker har den siste tiden sovet ved og rundt og i Middelalderparken i Oslo. Og området har endret karakter. Spørsmålet er hva byrådet har tenkt til å gjøre med det?

Det var Maren Malthe-Sørensen fra Høyre, som stilte dette tilsynelatende lille og enkle spørsmålet. Men byråd Lan Marie Nguyen Berg var ikke så ivrig på å svare:

– Ordfører, denne saken vil jeg gjerne få komme tilbake til, skriftlig, svarte hun.

Problemet er bare, mener Malthe-Sørensen, at når en byråd skal komme tilbake til noe skriftlig, så tar det flere måneder. Og Middelalderparken (her må vi bare ta det for gitt at hun egentlig mener Urin- ... unnskyld, RUINparken), er åpenbart i trøbbel nå. Ikke om tre måneder.

Så spørsmålet kunne ikke bli liggende der. Tvert i mot fulgte opposisjonen opp med å trekke inn byrådets løfter fra forrige gang det var debatt om tilreisende tiggere. Da gikk de nemlig ut i Aftenposten og presenterte elleve strenge punkter for å rydde opp i situasjonen. Blant annet skulle de vurdere å innføre meldeplikt.

– Hva er status på disse forslagene, spurte Thea Skjerven fra Høyre.

Raymond så ned på papirene sine i sånn omtrent ti lange sekunder mens alle så forvirra ut. Til slutt entret han podiet og svarte at Bymiljøetaten nå rapporterer om færre overnattinger, og at bostedsløse raskt flytter seg etter at Bymiljøetaten har undersøkt.

Hallstein Bjercke, fra Venstre, er ikke noen tilhenger av strenge forslag overfor tiggere, var fornøyd.

– Vi heier på alle som jobber seint i denne saken, og det tror jeg også SV og MDG gjør, sa han. Han ba også om en bekreftelse på at de ikke lenger vurderte meldeplikt for tiggere.

Og da fant Raymond Johansen det nødvendig å forklare alle hvordan de forskjellige stavelsene i ordet vurdere skulle uttales, og hvordan ordet bøyes i presens og preteritum.

Deretter tok opposisjonen opp de 118 millioner kronene byrådet har tenkt til å bruke på at Oslo er blitt Europas miljøhovedstad. De borgerlige protesterer, sjølsagt.

Det er jo smart. Litt rart at de selv insisterer på å dra inn de 185 millionene de selv sløste bort på en søknad til et OL som aldri ble noe av. Så husker vi det, i hvert fall.

Det ingen faktisk spurte om var hvor mange av de 118 millionene som skal gå til flyreiser til folk som skal reise hit på konferanser. Det lurer jeg på, nemlig.

Men samma det.

Siste runde i spørretimen handlet om snublesteiner. Hvordan mange av steinene som skal minne oss om jøder som ble dratt ut av hjemmene sine av nazistene under krigen, og sendt til konsentrasjonsleire.

Mange av steinene er borte. Og mange partier lurer på hvordan dette kan skje, og hva byrådet gjør for å fikse situasjonen.

Men som så ofte i Oslo bystyre ender en ellers interessant debatt i et ressonement som i beste fall er litt vanskelig å få tak på.

Så det siste minnet fra dagens spørretime ble følgende replikkveksling:

Og det er klart ... til noe så urovekkende intelligent kan bare byråden svare som følger:

altså.

Jeg tar det til etteretning.

Men.

Så, rett etter spørretimen, skulle Carl I. Hagen endelig få sitt øyeblikk i rampelyset. Egentlig skulle man jo tro han hadde fått det nok fra før, men lite tyder på at den gamle Frp-generalen synes han har fått nok oppmerksomhet helt enda.

Han foreslo nemlig mistillit mot byrådet.

Mistillit, det er noe som stort sett stilles mot byråder som har gjort noe konkret gæærnt. Du veit, de kan ha feilinformert bystyret (sånt blir de veldig, veldig sinte for), for eksempel. Eller de kan ha stått for en eller annen skandale (heihei, Sylvi og det derre sjukehjemmet i syden!), eller noe sånt. Man kan vel i prinsippet stille mistillitsforslag av en hvilken som helst grunn. Du veit, byråden har dårlig kroppslukt, rådhustårnet er for kort, eller noe annet festlig. Men hvis man ikke har noe parlamentarisk grunnlag for å gjøre det ... altså, hvis man ikke får med seg noen andre enn sin lille bystyregruppe på for eksempel tre personer, ja da er det ikke så mye vits i. Da blir det mest trolling.

Så etter at Carl I. Hagen hadde lagt fram sitt mistillitsforslag, gikk alle de andre partiene, en etter en, opp på talerstolen for å fortelle at dette bare er tåpelig og ikke noe vits i å bruke tid på, og så ble forslaget nedstemt mot Frps stemmer.

Så jeg tenkte kanskje ikke jeg skulle bruke så inmari mye plass på det her, heller.