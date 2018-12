Mister en million

På KIA Integreringshus i Ebbells gate i Oslo sentrum inviterer KIA innvandrerkvinner inn for å lære dem norsk.

Tre parallelle klasser drives i dag, og KIA Barnehage passer på ungene mens mødrene lærer norsk.

Kursene tilbys til kvinner som ikke har rett til norskkurs fra det offentlige, men likevel vil lære seg språket.

De siste årene har ansatte på KIA bitt negler for harde livet før hvert eneste kommunebudsjett. Som Dagsavisen har skrevet om flere ganger har de vært stadig inn og ut av budsjettet til Oslo kommune.

I fjor fikk de to millioner. Men i år er de kutta med halvparten. Det kan få store konsekvenser for kursene deres.

Færre klasser, færre barn

– Det vi er redd for er at det betyr at vi må kutte en klasse, sier Marthe Fure Moen. Hun styrer barnehagen på KIA, som er med å gjøre tilbudet så spesielt.

– Dette kan bety færre klasser og færre barn, sier hun.

Fure Moen forteller at de prioriterer vanskeligstilte kvinner fra krisesentre, enslige mødre med små barn, og mødre med barn i barnehagealder på norskkursene.

– Vi har venteliste på 40 til 60 damer som er i vår målgruppe, men som vi ikke har hatt kapasitet til å ta inn. Dette er damer som ikke har tilbud andre steder, sier hun.

Ble hyllet

Det er bare ett år siden politikerne sto i kø for å hylle arbeidet som ble gjort i Ebbells gate.

– Vi fikk jo mange løfter i fjor. Alle så hvor viktig arbeidet vårt var. Da ble det sagt at det skulle bli sikrere tider, men det blir jo fort glemt, sier hun.

– Vi er veldig bekymret for damene og barna det går ut over. Vi har sett at det er mange som har trengt mye oppfølging, som sier de er ensomme og ikke vet hva de skal gjøre. De ønsker nettverk, de ønsker å bli mer aktive i samfunnet, og de ønsker jobb, sier hun.

Fure Moen forteller at bare i høst er det to eller tre kvinner som har sluttet på kurs fordi de har fått fast jobb, etter hjelp og oppfølging på KIA.

Og nå kan det altså bli litt færre framover.

Dagsavisen har tatt kontakt med ansvarlig byråd, men fikk ingen kommentarer før deadline.