Minus 11 grader og knallsol. Men byens skøytebaner er stengt.

Oslo

Til tross for knallvinter, lave temperaturer og en nært forestående påskeferie er Valle Hovin stengt for allmennheten.

– Vi har forståelse for at publikum kan reagere på at banene stenges på dette tidspunktet i år, da det tilsynelatende er full vinter ute. Imidlertid er det, med tanke på det store apparatet som er i sving for å drifte en kunstisbane, ikke mulig for oss å uten videre fortsette driften av anleggene kun basert dagens værsituasjon og værutsikter. Kontraktene med de private aktørene har en sluttdato, sier seksjonssjef i Bymiljøetaten, Martin Løvik til Dagsavisen.

Skylder på iskvalitet

– Men barn som vil gå på skøyter stiller ikke same krav til iskvalitet som proffer?

– Nei, det er riktig. Men etter å ha fått en faglig vurdering for mulighetene til å holde åpent lenger har vi fått vite at det vil være forbundet med for stor risiko, grunnet dårlige isforhold. Selv om det er kaldt står solen høyt på himmelen, og det gjør at isen smelter og slår sprekker slik at den ikke er brukbar for skøytegåing.

Åpent for idrettslag

Anlegget har likevel holdt åpent helt til denne uka for skøyteløpere som skal til NM-sprint i Bjugn neste helg.

«Vi har i år forsøkt å tilby idretten (skøyteløpere som skal på NM-sprint i Bjugn neste helg) tilgang til lengdeløpsbanen på Valle Hovin inneværende uke. Banen har da blitt driftet som en naturisbane etter at kjøleanlegget ble skrudd av mandag. Allerede i går ettermiddag var imidlertid isen i en slik forfatning at den ikke var forsvarlig å bruke til skøytegåing» står det i et skriv fra Bymiljøetaten som Dagsavisen har fått tilgang til.

Kunstgressbane

Når det gjelder Frogner stadion fungerer denne som kunstisbane om vinteren og som kunstgressbane om sommeren. Sommersesongen starter 1.april og for at isen skal rekke å smelte til sommersesongen starter, er man nødt til å stenge kjøleanlegget andre helgen i mars.