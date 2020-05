I neste uke skal Oslos rødgrønne byråd etter planen legge fram sitt reviderte budsjett. Det er altså en justering av budsjettet for i år. Den øvelsen gjøres hvert år, men vanligvis er det ganske små justeringer som må gjøres til sommeren for å passe på at alt fortsatt skal gå opp når året er slutt.

I år blir det en helt annen bøtteballett, og etter hva Dagsavisen kjenner til har finansbyråd Einar Wilhelmsen jobbet med kutt på rundt en halv milliard kroner i utgifter i Oslo kommune. Både den lovede satsingen på skolemat, utvidelsen av gratis AKS og store avsetninger til klimafond er saker som skal ha vært innom den interne rødgrønne kuttlista.

Og tirsdag kom revidert budsjett fra staten. Nå må byrådet kaste seg rundt og finne ut hvordan det påvirker Oslos budsjett. Foreløpig har få i Oslo blitt positivt overrasket over tallene fra regjeringa.

Regjeringen «tvinger oss til velferdskutt» og «forsterker krisa» er tonen fra byrådsleder Raymond Johansen. Men den melodien er ikke regjeringen interessert i å nynne med på.

Ingen grunn til kutt

– Vi skal stille opp for kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til Dagsavisen.

Han reagerer kraftig på Raymond Johansens uttalelser.

– Det er ingen grunn til at Oslo kommune skal kutte i velferdstilbudet, slår statsråden klokkeklart fast.

Han forteller at kommunene til nå har fått 20 milliarder kroner av staten, men at heller ikke det er den endelige summen med to streker under. Departementet har også satt ned en arbeidsgruppe som skal gå grundig gjennom kommuneøkonomien og vurdere behovet for nye tiltak.

– Men kommunen skal jo lage budsjett nå. Det må jo gå opp, selv om du vurderer nye tiltak?

– Ja. Det de kan starte med er å nedjustere anslagene for lønn og prisvekst, og legge statens anslag til grunn, sier Astrup.

Ikke lønnsvekst på 3,6 prosent

Statsråden mener nemlig at kommuneansatte ikke kommer til å få noe i nærheten av den lønnsøkningen kommunen budsjetterer med. Dermed vil det frigjøres milliarder av kroner.

– Det er ingen grunn til å tro at kommuneansatte skal få en lønnsvekst på 3,6 prosent. Vi står jo i den største krisen siden 30-tallet. Regjeringen anslår halvannen prosent, sier Astrup.

– Det er ingen som kan sette to streker under svaret nå i mai. Til det er usikkerheten alt for stor. Vi har laget det vi mener er gode anslag basert på situasjonen nå. Så skal staten selvfølgelig stille opp for kommunene videre, så de kan fortsette å levere gode tjenester.

– Så ville det være et merkelig uttrykk for politisk prioritering, om man skulle begynne å kutte i de grunnleggende velferdtjenestene, sier kommunalministeren.

Fremdeles en krevende tid

– Det er jo en grense for hvor mye man kan grave i oljefondet. Og det betyr at vi fremdeles har en krevende tid foran oss.

Det sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, til Dagsavisen.

– Ingen kommer ut av dette økonomisk helt likt som i februar. Så nå er vi spent på hva byrådet legger frem i sitt reviderte budsjett, sier han.

Trenger ikke å sparke folk

Han er langt fra like katastrofemalende i sine beskrivelser av situasjonen som sin motpart fra sosialdemokratiet.

– Vi har langt på vei fått dekket inn de ekstraordinære utgiftene, samt bortfall av inntekter til Ruter. Men det vi ikke vet nok om ennå er svikten i skatteinngangen, sier Øystein Sundelin.

– Tror du kommuneansatte i Oslo kommer til å miste jobben?

– Det må ikke nødvendigvis bety det. Det blir spennende å se hvordan byrådet får det til å gå opp i budsjettet.

– Men vi har jo et oljefond?

– Ja, og vi må nok som kommunepolitikere rope på det, fordi situasjonen er så akutt. Men det går en grense der, også for meg.

– Hadde du ønska at Erna hadde hosta opp mer penger til kommunene?

– Ja. Fordi vi trenger mer tid til omstilling. Men vi må ta vår del av dugnaden i kommune-Norge, sier Høyre-politikeren.

