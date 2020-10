Miljøsjefen ved UiO slutter i protest

Miljøsjef Øystein Liverød mener Universitetet i Oslo ikke viser nok vilje til å sette i verk konkrete tiltak for å redusere universitetets klimaavtrykk. Han har derfor sagt opp jobben som miljøsjef.

– Jeg kunne ikke forsvare å jobbe med dette lenger. Derfor valgte jeg å gi opp og si ifra på en fin måte og kalle en spade for en spade. Det er et kjempepotensial hos UiO, og klima- og miljøstrategien skal komme i gang nå, mens planen var at den egentlig skulle ha blitt avsluttet nå, sier Liverød til Uniforum.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen sier han forstår at Liverød er utålmodig.

– Bærekraft er helt sentralt i UiOs strategi 2030. Det er nå etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi slik at universitetet kan arbeide systematisk både innenfor forskning, utdanning, innovasjon og drift for å nå bærekraftmålene, skriver Arne Benjaminsen i en epost til Uniforum.

