– Takket være kraftig økning i kollektivtilskuddet fra byrådet, har det siden 2015 blitt nesten 20.000 flere nattbussavganger, eller en på 50 prosent økning i nattbuss-tilbudet i byrådsperioden, sier byråd miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) til Dagsavisen.

For studenter

Etter en prøvetid på to år blir nattbusstilbudet i fadderukene fast, med oppstart rett etter studiestart.

– Denne og neste uke (uke 33 og 34) vil N18 mellom Jernbanetorget og Kringsjå studentby kjøre hver halvtime om natten i hverdagene også, og ikke bare i helgene som er det vanlige tilbudet, sier byråd Berg.

– I neste periode vil De Grønne styrke nattbusstilbudet med tusenvis av flere avganger og få nattruter på flere bussruter enn i dag. Det er viktig for at man skal kunne komme seg rundt i byen, men det er også et viktig sikkerhetstiltak, spesielt for unge kvinner, sier Berg, som uttaler seg som MDGs 1.-kandidat i Oslo.

Berg forteller at hun selv husker hvordan det var å være fattig student.

– Det var kjempegøy å være student, og jeg husker selv hvordan det var å være fattig og vurdere om jeg i det hele tatt hadde råd til å gå ut. Taxi var dyrt, sier hun.

– Byrådet har satset store midler på å bygge ut kollektivtilbudet, og det har gjort det mulig å utvide tilbudet kraftig på natta. I denne bystyreperioden har vi styrket tilskuddet til kollektivtransport med 266 millioner kroner, sammenlignet med 33 millioner i forrige bystyreperiode. Veksten i antall passasjerer har aldri vært høyere, sier byråd Berg.

To av dagens bussruter, 31-bussen mellom Grorud og Fornebu og 47-bussen mellom Helsfyr og Nydalen, går hele døgnet, hele uka.

MDG-Lan: – Jeg får vondt av å høre om dette

Døgndrift

– I helgene kjører vi nå døgndrift på disse rutene: 20-bussen mellom Skøyen og Galgeberg, 21-bussen mellom Tjuvholmen og Helsfyr, samt 54-bussen mellom Tjuvholmen og Kjelsås, sier Berg.

Byråden sier at om De Grønne fortsetter i byråd etter valget, vil de fortsette å øke nattbusstilbudet.

– Hvilke ruter vi skal satse på er noe vi vil finne ut av sammen med Ruter. Men vi vil ha tilbudet på strekninger som er sterkt trafikkerte i dag og hvor det trengs mest, sier hun.