Flagget skulle mandag heises opp nær Rudolf Nilssens plass i anledning Pride-markeringene denne uken, skriver NRK.

To mannlige syklister som så flagget, rev det til seg. De skal også ha truet naboer som forsøkte å stanse dem.

– De ropte «jævla rævpulere, vi skal ikke ha sånne flagg på Grønland», mens de syklet gjennom gården med flagget, sier leder Susanne Demou Øvergaard i Skeiv Verden.

Øvergaard sier at naboene deretter fikk beskjed om at homofile ikke skal få bo på Grønland. Politiet bekrefter at de har fått melding om hendelsen, samt en beskrivelse av de to mennene.

I fjor ble 238 hatkriminalitetssaker anmeldt til politiet i Oslo. 20 prosent av sakene gjaldt ulike ytringer mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, ifølge politiets hatkrimrapport.