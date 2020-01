Vålerenga kjerke fikk himmeln sjøl til tak på åttitallet. Nå er det en annen Vålerenga-klassiker som er full av sot og aske. Den hundre år gamle lille kiosken på Sotahjørnet har siden desember brent hele fire ganger. Alle gangene har brannvesenet fort vært på pletten og brannene har blitt stanset før flammene har rukket å spise hele den lille bygningen.

Men nå er tålmodigheten slutt, både hos eieren Obos, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren – og naboene.

– Vi er enige med myndighetene om å flytte kiosken til et lager så snart det lar seg gjøre, uttalte direktør for utvikling i OBOS Eiendom, Geir Graff-Kallevåg mandag formiddag.

Obos planlegger å bygge rundt 50 leiligheter, på opptil åtte etasjer. Kiosken står i dag i veien for dette. Etter at kiosken er restaurert ønsker Obos å flytte den tilbake til området, men ikke til nøyaktig samme plassering.

Må sikres så raskt som mulig

Plan- og bygningsetaten ønsker nå at kiosken skal få ny plassering på et nytt torg, som skal ligge mellom der kiosken står i dag og Strømsveien.

– Etaten vurderer å legge inn såkalte rekkefølgekrav i planen for å sikre at den blir flyttet og gjenoppført, skriver avdelingsdirektør Anne-Marie Vikla i en epost til Dagsavisen.

– På kort sikt har vi varslet pålegg om sikring av kiosken i perioden frem til den nye reguleringsplanen blir vedtatt av bystyret, skriver hun videre.

I dag er ikke Sotakiosken formelt verna, men står på gul liste.

– Slik det ser ut nå må Obos sende oss en søknad om midlertidig flytting og rehabilitering, og vi vil prioritere saksbehandling av denne søknaden.

– Det er viktig for oss at kiosken sikres så raskt som mulig og at den ikke brenner ned mens vi saksbehandler, sier hun.

Politikerne avgjør

– Dette er en nødflytting, kan man si, sier byantikvar Janne Wilberg.

Hun forteller at byantikvaren fortsatt støtter Plan- og bygningsetatens alternative plan framfor Obos sitt forslag for eiendommen. Likevel har de blitt enige med Obos om framtidig plassering på det nye torget på Sotahjørnet.

– Vi må finne en løsning for hvordan bygningen skal få en god ny bruk. Kiosken skal jo ikke bare tas vare på, men brukes i det nye området.

– Obos vil sørge for at man får restaurert og tatt vare på kiosken, og så er det politikerne som avgjør hvordan den endelige plasseringen blir.

– Er du letta nå?

– Ja, dette er et smertens barn. Å få bidra til at man tar vare på den og får satt den i stand så den blir en ressurs, det er vi kjempeglade for.

Skeptiske naboer

– Obos har vanskjøttet den fine, lille Sotakiosken i generasjoner, sier Hege Stensrud Høsøien.

Hun er en av initiativtakerne bak facebookgruppa «La Sotakiosken leve», som på kun tre dager har fått over tusen medlemmer. Stensrud Høsøien synes det er både provoserende og ansvarsløst at Obos ikke har satt inn noe tiltak etter brannene, verken etter den første, andre eller tredje gangen den brant.

– De kunne økt vaktholdet, de kunne satt opp et kamera. De kunne i det minste ha ryddet opp på tomta. Den er fremdeles full av brennbart skrot, forteller Høsøien.

Likevel er hun forsiktig optimisk til at Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten er på banen.

Det er selvfølgelig mye bedre enn at kiosken brenner ned. Men vi vil se den i sammenheng med de bevaringsverdige byggene i Etterstadgata 2 og 4. Tilliten til Obos her blant lokalbefolkningen på Vålerenga er tynnslitt, sier Stensrud Høsøien.