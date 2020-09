Politi og brannvesen rykket ut til hotellet etter at meldingen kom klokken 8.18 fredag morgen.

Oppdragsleder Håkon Nilsen sier til Dagbladet at mellom 100 og 150 personer er evakuert fra hotellet, som er eid av Petter Stordalen.

Politiet skriver på Twitter at årsaken til at brannalarmen gikk var et fjernvarmerør som gikk lekk.

Like før klokken 9 opplyser politiet at brannvesenet har skrudd av alarmklokkene og de evakuerte kan gå inn på hotellet igjen.