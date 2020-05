Melby bekymret over barnehage- og skoledeltakelse i Oslo øst

Tirsdag besøkte kunnskapsminister Guri Melby (V) Ammerudlia barnehage på Grorud i Oslo sammen med ordfører Marianne Borgen. Budskapet var blant annet at det er trygt å sende barna i barnehagen og til skolen.

I Oslo varierte oppmøtet i barnehagene fra 93 prosent i vest (bydel Ullern) til 51 prosent i øst (bydel Stovner) etter gjenåpningen, viser tall fra Oslo kommune.

– Jeg vil oppfordre alle foreldre til å la barna få komme tilbake til vennene, lærerne og resten av personalet i barnehagen og på skolen. Det er kjempeviktig både for læring, språkutvikling og trivsel, sier Melby.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (Dagsavisen+)

I kommunenes rapportering til fylkesmennene meldes det om flere årsaker til at barn ikke er tilbake i barnehagen og på skolen. Sykdom, frykt for smitte eller at barnet eller dets søsken eller foreldre er i risikogruppen er de vanligste årsakene.

Melby sier det er viktig at barnehagene og skolene er i kontakt med foreldre og foresatte som kanskje ikke kjenner det norske samfunnet så godt, eller som ikke behersker norsk fullt ut.

Ammerudlia vises fram som et godt eksempel på en barnehage som har tett kontakt med minoritetsspråklige foreldre.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen