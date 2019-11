Mæland: Ingen grunn til å vurdere riving av Y-blokka på nytt

Kommunalminister Monica Mæland (H) mener det ikke er kommet noen nye momenter som tilsier noen ny vurdering av riving av Y-blokka, til tross for at Fylkesmannen i Oslo og Viken mandag innstendig ba henne om dette.

I en skriftlig kommentar viser Mæland kun til Fylkesmannens juridiske vurdering: At rivingsvedtaket er i tråd med den statlige reguleringsplanen og lovlig.

– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig, og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av, sier Mæland i en skriftlig kommentar til NTB.

Mæland viser også til at flertallet på Stortinget i juni sluttet seg til regjeringens planer.

Mange klager

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Oslo arkitektforening hadde klaget på Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokka. Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

Fylkesmannen Valgerd Svarstad Haugland kunne ikke annet enn å konstatere at hun ikke har mulighet til å overprøve regjeringens beslutning, men skriver i konklusjonen :

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/ regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Svarstad Haugland viser til innsigelsene fra Riksantikvaren, Byantikvaren og andre arkitektur- og kulturminnemiljøer, som peker på at bygget har anerkjente arkitektur-, kunst- og kulturminneverdier.

Eneste mulighet til å overprøve vedtaket, er å gå til domstolen eller Sivilombudsmannen, ifølge vedtaket.

Til domstolen?

Det vil Fortidsminneforeningen nå gjøre.

– Vi vil be Sivilombudsmannen prøve hele sakskomplekset, sier generalsekretær Ola Fjeldheim til NTB.

Men han tilføyer at dette først og fremst er opp til politikerne:

– Det er mulighet til å finne en løsning, hvis politikerne vil.

Også arkitektforbundet vurderer å ta saken til domstolen eller Sivilombudsmannen og har engasjert advokat Helge Skogseth Berg. Han mener rivingen kan være i strid med internasjonale konvensjoner, som går foran norsk lov. Det er FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter han viser til.

– Hvis konvensjonen beskytter Y-blokka, vil ikke vedtaket om riving være lovlig, sier advokat Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma.

– I vedtaket er lovligheten av rivingen kun vurdert etter den statlig reguleringsplan, og det er ikke tatt stilling til om konvensjonen har betydning for selve vedtaket, noe som kan være en lovanvendelsesfeil av samme type som det vi nylig har sett i Nav-saken, sier Berg til NTB.

Picasso-kunst

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso.

Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

Blant argumentene for riving har vært at regjeringskvartalet ikke kan bygges over Ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokka.