MDG-Rauand (21) blir leder av 17. mai komiteen

Miljøpartipolitikeren Rauand Ismail skal gå først i 17. mai-toget til neste år. Hvis det blir noe tog, da.

I sitt andre år i Oslos 17. mai-komite har nemlig Ismail fått det ærefulle vervet å lede hele hovedstadens arbeid med nasjonaldagsfeiringa.

– Men hva er ditt forhold til 17. mai?

– 17 mai er faktisk favorittdagen min i året. Det har vært en dag som virkelig er for alle. Det er en dag som er veldig viktig for meg og mange andre ungdommene som ikke alltid føler seg norske nok.

Bakgrunn fra tre land

Ismail har forelde fra irakisk Kurdistan, er født i Tyskland, og flyttet til Norge som seksåring. Han eier ingen bunad, og er ærlig talt ikke særlig god til å huske tekstene til nasjonens viktigste sanger heller, når han blir testa.

– Jeg har tre landbakgrunner, men jeg føler meg aller mest norsk og aller mest Oslo, sier han.

– Hva betyr det å være norsk for deg?

– Norge er sykt mange forskjellige folk og bakgrunner. Så har vi noen ting til felles. Min måte å være patriot på og min måte å digge landet vårt på tar utgangspunkt i at vi er inkluderende, sier han.

– Ok, men hvem heier du på, hvis Norge spiller mot Kurdistan i fotball?

– Kurdistan har faktisk vunnet Norway Cup en gang. Men jeg heier på Norge.

Vil jobbe beinhardt for tog

– Blir det bråk, nå, tror du? Når en minoritetsnordmann blir leder av 17. mai-komiteen?

– Neeeei, det er vel litt passé. Det er jo ikke første gang lenger. Mee jeg tror det er første gang en på min alder leder komiteen, sier 21-åringen.

– Hvordan blir 17. mai i 2021 tror du? Blir det tog i det hele tatt?

– Jeg har lyst til å si ja, men det kan jeg ikke gjøre. Barnetoget er det viktigste. Og det kommer til å være min førsteprioritet. Vi kommer til å jobbe beinhardt for å få det til å bli tog, men vi kan jo ikke gjøre noe med smittesituasjonen.

– Hva gjør dere hvis det ikke blir tog?

– I fjor hadde vi et digitalt tog i dataspillet Minecraft. Og vi hadde mindre feiringer rundt omkring. Korpsene gikk rundt sine i egne bydeler, og sånt. Det er mye man kan gjøre. Men håpet er jo at det blir et tog.

– Blir det bunad, da?

– Nei. Jeg bare har ikke råd. Men jeg skal kle meg pent, altså. Jeg lover.

