MDG-Lan: Bli kvitt fossilbilen snarest mulig

Lan, som er miljø- og samferdselsbyråd i hovedstaden, oppfordrer Oslo-folk til å selge eller bytte ut bensin- og dieselbiler snarest mulig, både av hensyn til klimaet og egen økonomi, skriver Aftenposten.

– I dag koster det mer å ta bussen enn å kjøre gjennom bompengeringen. Derfor må det bli dyrere å kjøre i bomringen. Det aller beste er å kjøre kollektivt, bruke sykkel eller gange. Det skal vi gjøre billigere, bedre og lettere, sier hun.

Oslos klimastrategi er å gjøre hovedstaden til en nullutslippsby innen 2030, noe som innebærer at byen skal være fri for klimagassutslipp og bensin- og dieseldrevne biler.

Nylig åpnet regjeringen for at Oslo og Bergen kan innføre utslippsfrie soner. I Oslo vil sentrum fra Aker Brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i øst blir berørt. Målet er at første sone skal være på plass i 2023.

Fremskrittspartiet er kritisk til uttalelsene til Miljøpartiet De Grønne.

– Dette er galskap satt i system; å nekte folk å kjøre i soner i Oslo og ønske 100 kroner høyere bompenger for bensin og dieselbil. Alt tyder også på at man vil bilen til livs generelt, og de kommer ikke til å ha skrupler med å øke for elbiler når den tid kommer. Både bensin-, diesel- og elbilister kan vente seg en forferdelig «grønn» mandag hvis MDG får fortsette hjemme alene-festen, sier Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud til NTB.