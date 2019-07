I mai lanserte finansbyråd Robert Steen (Ap), fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) og arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) og Akademikerne en felles erklæring om å jobbe sammen for at kommunens ansatte skal reise enda mer klimavennlig til og fra jobben i årene framover.

Det ble satt av en pott på 25 millioner året i to år, og alle var glade og fornøyde, da avtalen ble signert.

Men da revidert budsjett ble behandlet i juni, stemte Rødt, sammen med de borgerlige partiene, imot, og stoppet ordningen. Kun fem av de lovte 25 millionene ble igjen.

I dette bystyremøtet var det kuttet skjedde: Byen fikk et budsjett. Ingen fikk lavere husleie. Men Saida Begum fikk nesten en unnskyldning.

– Bryr seg ikke

Det får MDG til å rase.

– Det er viktig for oss å gjøre det enklere for folk å reise miljøvennlig, spesielt nå som det skjer endringer i bomringen. En viktig del av dette er en samarbeidsavtale med fagbevegelsen om klimavennlige jobbreiser i kommunen. Dette har nå Rødt kuttet med et pennestrøk. Det gjør meg forbannet, og det viser at Rødt egentlig ikke bryr seg om miljøsatsingen i Oslo, sier leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen, til Dagsavisen.

– Rundt omkring i byen var ansatte og ledere i gang med å finne gode, lokale løsninger for å gjøre det enklere å reise miljøvennlig til jobb. Kommunen har allerede fått inn flere søknader, men takket være Rødt må vi nå skrote det meste av denne satsingen i år, sier han.

Stilte spørsmål

På spørsmål fra Dagsavisen på hvorfor Rødt stemte imot, svarer bystyrerepresentant og gruppeleder Eivor Evenrud dette:

– Rødt har aldri foreslått å skrote en avtale inngått mellom kommunen og fagforeningene. I budsjettet lå det fire linjer om 25 millioner til et tiltak ingen klarte å redegjøre for. Byrådet har ikke på noe som helst tidspunkt informert bystyret om den inngåtte avtalen og partssamarbeidet som vi nå vet om, svarer hun i en e-post til Dagsavisen.

– Rødt har ikke for vane å bevilge 25 millioner kroner til noe byrådet ikke klarer å si hva er, og det håper jeg ikke de andre rødgrønne heller har, skriver hun videre.

– De kunne jo tatt en telefon først

Uten at det beroliger MDG.

– Rødt har hatt alle muligheter til å få mer informasjon om dette. Ordningen har også vært omtalt i media i forkant. At Rødt kutter 20 millioner med et pennestrøk blant annet for å få bedre ballettundervisning, viser at Rødt egentlig ikke bryr seg om miljøsatsingen i Oslo. De kunne jo i det minste tatt en telefon først?

– Man må forvente at samarbeidspartene setter seg inn i hva de kutter. Jeg ble veldig rystet da jeg skjønte hva de har gjort. Det er symptomatisk for deres umodenhet, sier Wilhelmsen.

