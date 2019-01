Mathilde Tybring-Gjedde slår tilbake mot kritikken fra skolebyråden

– Det virker som SV er mer bekymret for rykte til sommerskolen som Høyre innførte enn å ha en ekstra innsats for de barna som trenger det mest før skolestart. Da velger de å prioritere systemet foran barna, sier Mathilde Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hadde lite til overs for forslaget, og sa blant annet dette til Dagsavisen.

– Dette forslaget representerer en snever tilnærming til skole og Høyre ville risikert å ødelegge sommerskolen i Oslo som det fantastiske tilbudet det er. Suksessen er nemlig de varierte læringsmåtene og det brede tilbudet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

– Kun for barn med svake norskferdigheter

Og kampen om klasserommet fortsetter.

– Trist at byråden skyter ned et forslag på autopilot. Vi foreslår ikke obligatorisk sommerskole for alle elever på alle trinn. Vi foreslår kun obligatorisk sommerskole for barn med svake norskferdigheter som skal begynne på skolen og trenger en tryggere overgang før de møter opp med ransel og pennal første skoledag. fjor fikk 1.600 barn særskilt norskopplæring da de begynte på skolen. Dette et barn vi kunne hjulpet enda tidligere gjennom bedre norskopplæring i barnehagen og en god overgang fra barnehage og skole. Norsk er ikke bare viktig for å mestre fagene, men også for å få seg venner og delta i leken i skolegården, presiserer Tybring-Gjedde ovenfor Dagsavisen.

– Urovekkende at Thorkildsen mener bedre norskopplæring og bedre overgang fra barnehage til skole for de barna som trenger det mest er en «snever tilnærming». Selv har hun ikke et eneste nytt forslag for at alle barn skal kunne norsk før skolestart. Byrådet har stemt mot kartlegging av barns språkferdigheter før skolestart slik at man kan gi ekstra oppfølging til de som trenger det. De har også stemt mot Høyres forslag om å ansette flere barnehagelærere. Det viktigste for Oslo Høyre er at et norskkurs på sommerskolen når ut til de familiene som trenger det mest, og at det oppleves naturlig og enkelt å melde seg på. Vi har 10 år med obligatorisk opplæring i Norge, og det er ikke veldig kontroversielt å ha et to ukers obligatorisk forberedende norskkurs for de barna som er mest sårbare i overgangen fra barnehage og skole. Jeg tror de aller fleste foreldre vil omfavne et slikt tilbud. Problemet i dag er at tilbudet mangler, sier Høyre-representanten.