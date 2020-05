Slagsmålet fant sted på en bensinstasjon langs Mosseveien litt før klokken 21.

#Oslo YX ved Ulvøya, Mosseveien 14, kl. 20.49. Masseslagsmål mellom en stor gruppe ungdommer. Stikkvåpen er sett av vitner, men vi har ingen skadde per nå. Vi er i et massivt søk etter de involverte, og har kontroll på et økende antall. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 22, 2020

– Stikkvåpen er sett av vitner, men vi har ingen skadde per nå. Vi er i et massivt søk etter de involverte, skrev politiet på Twitter like etter klokken 21.

Politiet har bevæpnet seg som følge av at det har blitt observert noe som ligner på en kniv, og folk i området bes holde seg unna, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til VG.

– Vi er i et veldig bra søk der nede både fra politibåt og fra land. Vi har fått kontroll på et økende antall ungdommer, sier hun.

Et tosifret antall ungdommer skal være involvert, men Sandnes kan ikke si nøyaktig hvor mange.