– Mannen jeg elsket ble et udyr

Da Mikayla (30) traff sin norske mann var det kjærlighet ved første blikk. At han var 24 år eldre enn henne spilte mindre rolle, han var omsorgsfull og snill, og fikk henne til å føle seg attraktiv og elsket.

– Vi møttes gjennom en dating-side på nettet, og han kom sporadisk på besøk til hjembyen min. Jeg var kjempeforelsket, og da han fridde og attpåtil ville være far til barna mine tenkte jeg at jeg hadde funnet drømmemannen. Så flyttet vi til Norge. Da forandret alt seg, forteller Mikayla.

Natt og dag

Paret giftet seg i Mikaylas hjemland i Øst-Europa. Hun sluttet i jobben og tok med seg sine to små barn på ett og 7 år til Oslo for å starte et nytt og bedre liv sammen med sin norske ektemann. Når hun kommer hit i historien orker hun knapt se opp. Isteden skjuler hun ansiktet og lar tårene trille.

– I Norge forandret han seg totalt, det var som å skru av en bryter. Han gikk fra å være den snille mannen jeg elsket til å bli et udyr som slo og skrek til meg og til barna uten grunn. Jeg fikk ikke lov til å gå ut, og hadde ingen penger, han ga meg ikke engang penger til å kjøpe mat. Isteden ble jeg og barna sperret inne i en leilighet der jeg ble voldtatt og slått daglig om jeg ikke gjorde alt han ville.

Vold mot barna

Ifølge Mikayla foregikk den grove volden foran øynene på barna, og av og til gikk det også fysisk utover dem.

– Han nektet minstemann melk, skrek, kjeftet og kastet ting på dem hvis de gråt – kjøkkenredskaper, hva han måtte ha for hånden. Det var helt forferdelig, fysisk og psykisk tortur, sier hun og legger til at barna er blitt psykisk syke av volden de ble utsatt for.

– De har vært helt vettskremte, har aldri opplevd at noen oppfører seg slik. Det verste er at han ønsket å søke om å få overta foreldreretten til dem.

Hentet i ambulanse

Til slutt var hun så syk at hun fikk pusteproblemer, trodde hun var i ferd med å få hjerteinfarkt, og måtte hentes i ambulanse.

– På sykehuset skjønte de hva som var årsaken. De kunne se på kroppen at jeg var blitt mishandlet og da jeg skulle skrives ut anbefalte legene meg å dra på krisesenteret.

Siden da har hun og barna bodd på krisesenter og i omsorgsbolig. De kan ikke dra tilbake til leiligheten til Mikaylas ektemann. Sjokket var også stort da hun fant ut at mannen hun hadde giftet seg med viste seg å ha vært gift fem ganger før.

– Han har hatt to norske og tre østeuropeiske koner som alle har anmeldt han for mishandling. Jeg var den sjette. Han har også søkt om foreldreretten til barna deres og jeg har fått høre via bekjente at han nå sitter på nettet for å finne seg kone nummer sju, sier Mikayla, som nå kjemper hun sammen med sin advokat for at hun og barna skal få bli i Norge.

Siden de aldri rakk å søke om såkalt familiegjenforening har hun ennå ikke fått lovlig opphold, men vil prøve å søke på humanitært grunnlag. Mikayla er bekymret for framtida.

Via daglig leder ved Oslo krisesenter Inger-Lise Larsen, får Dagsavisen bekreftet fra Mikaylas advokat at eksmannen har flere anmeldelser mot seg, og er under etterforskning.

– Dette vært en enorm omstilling og påkjenning for barna. Legen sier begge har fått psykiske skader av mishandlingen vi er blitt utsatt for. Dessuten har ungene begynt på skole og i barnehage, snakker norsk og har norske venner. I mitt hjemland venter ingen ting på oss. Jeg har ingen familie, ingen jobb, sier Mikayla.

Ikke unikt

Historien til Mikayla er dessverre ikke unik, det bekrefter både ansatte på Oslo krisesenter, Tove Smaadahl på Krisesentersekretariatet og ansatte i UDI. I 2016 hadde 6 av 10 beboere på norske krisesenteret minoritetsbakgrunn. Mange av dem var på flukt fra sine voldelige norske menn.

– Jeg har møtt kvinner som i god tro har skrevet under på rene slavekontrakter fordi mennene deres lurer dem til å tro at det er en del av ekteskapspakten, sier Tove Smaadahl.

– Noen menn søker seg for eksempel også kategorisk til kvinner med små barn fordi de ønsker å forgripe seg seksuelt. Og alle de tilfellene vi vet om er en ting, det er garantert store mørketall, sier Smaadahl.

Sjekker vandel

Hva kan norske myndigheter gjør for å forhindre at menn gjentatte ganger kan begå slike lovbrudd? I utgangspunktet skal ikke myndighetene ha noen formynderrolle når det gjelder ekteskapsinngåelser. Fungerende områdeleder i oppholdsavdelingen i UDI Eirik Trengereid kan ikke kommentere denne saken spesielt, men opplyser om at de har et regelverk som søker å forhindre denne typen trafikk.

– I Norge har vi en egen bestemmelse for kvinner som har blitt mishandlet i samlivsforhold, som gjør at de kan få videre opphold på selvstendig grunnlag. Men det forutsetter at hun i utgangspunktet hadde et oppholdsgrunnlag og en berettiget forventning om å etablere seg i Norge. Og at hun ikke skal føle seg tvunget til å leve i et voldelig forhold for å ikke miste oppholdsgrunnlaget, sier Eirik Trengereid.

Hos UDI skiller de på familiegjenforening og familieetablering. Skillet går på å ha levd sammen i 6 måneder, inntil den grensen er forholdet i en etableringsfase.

– Innenfor de 6 månedene kan vi innhente vandelen hos politiet og hvis vandelen er så alvorlig at den tilsier at det er sannsynlig at kvinnen blir mishandlet kan vi avslå etter utlendingslovens paragraf 40, 5 ledd. Det er en høy terskel, det må foreligge dommer. Eller eventuelt en rekke henlagte straffesaker gjerne i kombinasjon med vold i samlivet, sier Trengereid.

Har paret bodd sammen i lenger enn 6 måneder eller har felles barn, har vi ikke myndighet til å avslå etter denne bestemmelsen. Da er sikkerhetsnettet til kvinnen mishandlingsbestemmelsen etter utlendingslovens paragraf 53. Omtrent halvparten av dem som søker etter denne bestemmelsen får, ifølge Eirik Trengereid, innvilget opphold.

– Når vi vurderer en søknad som kommer fra utlandet i etableringsfasen og alle vilkår for ekteskap er oppfylt søker vi som en siste sikkerhet opp vandelen hos politiet nettopp for å se om det finnes noe der som gjør at vi ikke kan inngi tillatelse. Blir det søkt fra Norge gjør politiet dette automatisk som en del av sine rutiner for de sender saken til oss, og da får vi disse opplysningene mye tidligere. En stor andel av søknadene fremmes fra utlandet. I den grad de blir avslått kan det være på andre grunnlag, som for eksempel underholdskravet, og det skjer uten at saken blir utredet ytterligere. Så det betyr altså at det kan være mørketall her, sier Eirik Trengereid.

Mikayla er ikke kvinnens virkelige navn.