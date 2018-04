Mann tiltalt for voldtekt og frihetsberøvelse på Hotel Bristol

Oslo

En mann er tiltalt for å voldtekt og frihetsberøvelse av en kvinne i et hotellrom på Hotel Bristol i Oslo for snart to år siden.

Hendelsen skjedde på kvelden 23. juni 2016. Ifølge tiltalen skaffet mannen seg gjentatt seksuell omgang med kvinnen ved bruk av tvang og trusler til tross for at hun ba ham om å stanse.

Av tiltalen framgår det blant annet at mannen utførte de seksuelle overgrepene samtidig som han blant annet tok kvelertak rundt halsen til kvinnen, forsøkte å trekke et putetrekk over hodet hennes, samt slo henne i ansiktet.

Mannen er også tiltalt for frihetsberøvelse samt for å ha truet kvinnen til å innta kokain.

Rettssaken mot mannen starter i Oslo tingrett 11. april og vil pågå i tre dager.

(NTB)